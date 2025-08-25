Городской совет Сан-Антонио утвердил инвестиции в размере 489 миллионов долларов в новую арену «Сперс»
«Сперс» получили согласие на проект новой арены от городского совета.
Несмотря на сопротивление мэра, совет проголосовал за участие в строительстве на 1,3 миллиарда долларов.
500 миллионов будут вложены клубом, 489 миллионов предоставит город. В начале ноября пройдет голосование на уровне округа, которое должно будет утвердить участие в проекте на уровне остатка в 311 миллионов.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Spurs Reporter
