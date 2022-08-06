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Самый интересный контракт лета в НБА – не Харден, не Эйтон и не Зайон. Он у новичка «Индианы» из второго раунда

Деандре Эйтон Деандре Эйтон
Джейлен Брансон Джейлен Брансон
Гилберт Аренас Гилберт Аренас
Индиана Индиана
Пэйтон Притчард Пэйтон Притчард
НБА НБА
Сэм Прести Сэм Прести
Джейлин Уильямс
Сэм Хинки Сэм Хинки
переходы
Василие Мицич Василие Мицич
Эндрю Нембард
Баскетбол Баскетбол

Каждое межсезонье в НБА заключается более 200 новых контрактов, не считая просмотровых. Их общая сумма – несколько миллиардов долларов. Тут есть максималки и минималки, контракты новичка и ветеранские продления, мид-левелы, нон-берды, ту-вэи, сайн-энд-трейды и прочие случайный-набор-букв-через-дефис.

И хотя любой контракт в лиге можно вписать в какую-то более широкую категорию, которые четко прописаны в Коллективном соглашении между НБА и профсоюзом игроков (CBA – это полный свод всех финансовых правил лиги), всегда будут какие-то необычные, выделяющиеся из общей массы сделки.

Например, у Брэдли Била – единственное право вето на обмен в течение всего срока контракта в НБА. Такого пункта вообще не было ни в одном контракте НБА последние пять лет, а до того – меньше 20 случаев за всю историю. Интересный способ попасть в компанию к Кобе, Данкану, Гарнетту и опередить Леброна, Янниса и Шака!

Джеймс Харден переподписался так, чтобы клуб мог пригласить двух его экс-одноклубников, а лига могла запустить расследование этих переходов. Деандре Эйтон стал игроком «Индианы» на целых 15 минут. Зайону Уильямсону, возможно, придется выбирать, что терять – деньги или жир.

Все эти моменты, условия, правила – абсолютно легальные пункты Коллективного соглашения, просто они очень редко используются. В контрактах НБА не предусмотрены никакие «допсоглашения», какое, например, подписали (и потом разорвали) квотербек Кайлер Мюррей и «Аризона» из НФЛ. Нет, в баскетбольной лиге ни одно соглашение не может запретить видеоигры, кроме Коллективного.

Поэтому большинство забавных нюансов в контрактах НБА покажутся такими только тем, кто находит забавной арифметику и клацанье по кнопкам калькулятора. То есть – автору этого текста и его десяти самым преданным читателям.

Именно с этими читателями я считаю необходимым поделиться разбором контракта Эндрю Нэмбарда из «Индианы». А там, глядишь, и другие втянутся.

Почему меня так привлек этот контракт? Ну… если честно, потому что я первым понял его структуру (не считая, конечно, менеджеров клуба, представителей игрока и лиги, проверяющей контракт на легальность и регистрирующей сделку). Все авторитетные сайты с зарплатами НБА поставили другие цифры в свои таблицы – я, основываясь на том, какие детали контракта давали инсайдеры, с точностью до доллара рассчитал правильные суммы в четырехлетнем контракте новичка «Индианы» раньше остальных. 

Это не попытка похвалить себя (ну, почти) – просто это показывает: зная базовые правила формирования зарплат, любой болельщик способен высчитать очень многие зарплаты с высокой точностью – для этого не нужно быть инсайдером, нужно просто знать правила CBA.

Итак, какие правила пригодились в этот раз?

1. Новички из второго раунда драфта подписываются как свободные агенты.

В новостях часто встречается понятие «контракт новичка» – с 1995 года новички получают зарплату в фиксированных суммах в зависимости от номера драфта. Лига ввела такое ограничение, после того как 1-й номер драфта-94 Гленн Робинсон бойкотировал подписание контракта с «Милуоки», требуя 100 млн на 13 лет (спойлер: Биг Дог Робинсон проведет в НБА всего 11 лет).

И этот случай был лишь одним из десятков некрасивых историй в 80-е и 90-е, когда наглый новичок торговался с выбравшим его жадным клубом.

Лига и профсоюз решили зафиксировать контракты новичков в строгих суммах – даже первый номер драфта первые несколько лет будет зарабатывать меньше среднестатистического игрока НБА. Это помогло избежать новых Дэнни Ферри, который сбежал от «Клипперс» в Италию, потом убедил «Кливленд» в том, что он второй Лэрри Берд, и первую половину 90-х был в топ-15 игроков по зарплате, но даже не в топ-115 – по уровню игры.

Но эта «схема новичка» (контракт на 4 года, 2 гарантированных + 2 по опции клуба, а после четырех сезонов – статус ограниченно свободного агента) – только для игроков из первого раунда драфта.

Новички из второго раунда не свободные агенты, но они должны подписываться как свободные агенты – то есть на них нужно выделять место под потолком зарплат. А если его нет – то тратить часть исключения среднего уровня или предлагать минималку. Выбор во втором раунде никак не помогает платежке клуба, а самому игроку, скорее, даже мешает при заключении контракта – суперзвезда Евролиги Василие Мицич, правами на которого владеет «Оклахома», хотел бы играть в НБА, но «Оклахома» не дает ему тех денег, на какие он рассчитывает. А с другим клубом он не имеет права подписаться, пока «Тандер» не откажутся от прав.

Но молодые игроки потому и падают во второй раунд, что их уровень не дает возможности претендовать на что-то существенно большее, чем минималка. Баскетболисты, остающиеся на несколько лет в Европе, как Мицич или, например, Марк Газоль (первый контракт – 10 млн на 3 года, самый большой для второраундника), могут повысить этот уровень. Но игроки из американских колледжей, почти всегда переходящие в НБА сразу после драфта, могут рассчитывать только на те минимумы, которые им предлагают в НБА.

2. Минимальная зарплата может быть и не в минимальном контракте.

От стажа игрока зависит минимальная планка его зарплаты. Для новичка в сезоне-2022/23 – это чуть больше 1 млн долларов (у второгодки – уже 1.7, а ветерану со стажем 10+ лет в НБА положено почти 3 млн). Каждый год размер минималок растет пропорционально росту (или падению) потолка зарплат.

Минимальные контракты – средство заполнения последних мест в заявке, их можно заключать, даже превышая потолок зарплат. Но минимальный контракт и «контракт с минимальной зарплатой» – не всегда синонимы. Контракты-то могут быть и на 4 года, но тот самый «минимальный», для которого не нужно место под потолком – это только на 1-2 года. Чтобы подписать контракт на 3-4 сезона, клубу придется использовать свободное место или исключение среднего уровня (его можно дробить на части).

3. Полные права Берда – те самые, что позволяют переподписать игрока, превышая потолок зарплат – появляются после 3 лет на одном контракте. 

(или после 3 лет подряд в одном и том же клубе, даже на коротких соглашениях)

Если заключить с новичком минимальный контракт на 2 года, всегда есть риск «поправки Аринаса»: игрок вроде бы ограниченно свободный агент, но другой клуб предлагает ему такую большую зарплату, что ее не повторить просто так – слишком большая прибавка, недостаточно «ранних» прав Берда.

«Никс» так когда-то потеряли Лина, «Рокетс» – Омера Ашика, а «Сперс» – самого Бобана «отрываю кольца стоя» Марьяновича.

4. Игрок из второго раунда (или незадрафтованный) станет неограниченно свободным агентом после 4 лет в НБА.

Итак, два года – это возможность не тратить место под потолком или единственное исключение, но риск упустить игрока. 4 года – это более сложный для вписания в платежку контракт, но зато долгосрочный контроль.

А чтобы продлить этот контроль, четвертый год делают опциональным, подписывают 3+1 – чтобы оставить возможность выйти из контракта после 3 лет, сделать игрока ОСА вместо НСА и переподписать на долгосрочное соглашение. Самый яркий пример – Йокич, которому в 2018/19 вместо минималки по опции дали пятилетнюю максималку, чтобы точно не потерять серба через год, когда он был бы НСА. 

Иначе – сценарий Джейлена Брансона, которого подписали на 4 без опции, и после 4 лет он как неограниченно свободный ушел из «Далласа» в «Нью-Йорк».

Поэтому если у клуба есть такая возможность, он подписывает игрока из второго раунда на 3+1.

Такая возможность есть не у всех – две трети клубов просто не имеют места под потолком зарплат на старте межсезонья, а мидлевел целиком тратят на ветерана. Некоторым игрокам из второго раунда достаются или минималки на 2 года (Макс Кристи в «Лейкерс», в прошлом году – Айо Досунму в «Чикаго»), или вообще двусторонние (Джей Ди Дэвисон в «Бостоне», Мусса Диабате в «Клипперс»).

5. В первый год игрокам иногда дают прибавку к минимуму.

Некоторые согласны получать минимум все 4 года – как, например, Джош Майнотт в «Миннесоте»: 1 млн в первый сезон, 1.7 – во второй, дальше 2 и 2.2. Райан Роллинз в ГСВ подписался на три года по минимальной ставке: 1 + 1.7 + 2. Из мидлевела клуба, часть которого раньше была использована на подписание Донте Дивинченцо, «откусили» еще 1 млн.  

Такие длинные минималки новичкам продолжают называть «Сэм Хинки Спешл» – одним из первых их пользу увидел опальный экс-генменеджер танкующей «Филадельфии».

Но и игроки уже раскусили, что такие соглашения не всегда им на пользу. И теперь в качестве эдакого «бонуса за лояльность» при подписании длинного и дешевого контракта им дают более высокую зарплату в первый год, если на это хватает места под потолком/исключения. Это уже «Сэм Прести Спешл» – подобные контракты предпочитают давать в «Оклахоме». 

И в этом году «Тандер» поступили так же – 34-й номер драфта Джейлин Уильямс (не путать с 12-м номером драфта, также новичком ОКС Джейленом Уильямсом) заработает 2 млн в первый год вместо 1.

Но Уильямс также получит прибавку и во второй год – 2 млн вместо 1.7. И последние два года – полностью негарантированные в минимальных суммах.

«Прести Спешлы» получили Калеб Хьюстан в «Орландо», Кеннеди Чендлер в «Мемфисе» – это новый стандарт контрактов для ранних выборов во втором раунде, чья зарплата теперь сопоставима с игроками из конца первого.

«Индиана» заключила «Прести Спешл» с 31-м номером драфта (то есть самым высоким выбором во втором раунде) канадским разыгрывающим Эндрю Нембардом – но пошла еще дальше. Именно такого контракта я ждал уже несколько лет – теперь в моей терминологии это официально «Кевин Притчард Спешл».

И вот что это такое:

6. Зарплата может ежегодно расти/падать на 5% от базовой. 

Если речь не о контракте новичка из первого раунда и не о минималке, ежегодные прибавки зарплаты ограничены правилами. Если игрок продлевается по правам Берда – то максимальный скачок может быть 8%, в остальных случаях – в том числе в том, что мы разбираем сейчас – 5%.

Итак, условие задачи: новичок должен в последние два сезона получать минимальную зарплату. Это 2.02 млн в третий сезон и 2.19 млн – в четвертый.

Вопрос: какая в таком случае может быть максимальная зарплата в его первый и второй сезоны?

Как мы знаем, падение ограничено 5% от первой зарплаты, то есть во второй сезон игрок получит 95%, в третий – 90% (в четвертый уже не может быть 85%, поскольку это будет ниже фиксированного минимума). Если 2.02 – это 90%, то зарплата в первый сезон – 2.244 млн, во второй – 2.132 млн.

Вроде все просто, почему же сайты с зарплатами не прописали эти цифры раньше меня?

Инсайдеры сливают в твиттер далеко не все детали контрактов, и пока кэп-эксперты не проверят точные суммы в трейд-тикере НБА (к которому очень немногие имеют доступ), они не знают нюансов. Изначально было объявлено, что общая сумма четырехлетнего контракта – округленно 8.6 млн. И расписали это «по дефолту» – ежегодная прибавка в 5%, четыре года: 2 млн, 2.1 млн, 2.2 млн, 2.3 млн.

Я обратил внимание, что эта сумма очень напоминает 8.58 млн, которые будут в долгожданном сценарии «как можно больше в первые два года, как можно меньше в последние два года». Но еще одна деталь зацепила: было сказано, что в первые три сезона Нембарду гарантировано 6.4 млн.

2 + 2.1 + 2.2 млн по версии Spotrac, NoTradeClause и остальных – это все-таки 6.3 млн. А вот 2.244+2.132+2.02 – это 6.396, окгруляем и получаем 6.4.

Именно так и оказалось.

7. Польза клубу от такого контракта, увы, минимальна.

«Индиана» на своей авантюре с Эйтоном испортила платежку на 1.8 млн на два будущих сезона, потому что отчислила трех игроков ради чистки места на максималку центровому. И ничего полезного из этого не извлекла.

Если бы «Финикс» не вернул Эйтона, у «Пэйсерс» даже не нашлось бы места под потолком на такой контракт Нембарду – только на минимальный на 1-2 года. Текущая структура контракта не исправила всех ошибок клуба, но позволила «Индиане» за счет ненужного места под потолком в этом сезоне (дали на 1.2 млн больше минимума) и в следующем (на 0.4 больше минимума) получить игрока на минималке в сезоне-24/25 и с опцией на сезон-25/26, то есть очень удобный для клуба вариант.

Будет ли Нэмбард через два года играть лучше, чем ждут от игрока с минимальной зарплатой, оправдает ли первый «Притчард Спешл» свое назначение? Посмотрим.

Но случай для кэп-гиков вроде меня очень любопытный.

Фото: Gettyimages.ru/Sarah Stier, Ethan Miller, Ron Jenkins / Stringer, Hagen Hopkins / Stringer, Kevin C. Cox; globallookpress.com/IMAGO/Giorgos Mathaios / Eurokin

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