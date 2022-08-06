Самый интересный контракт лета в НБА – не Харден, не Эйтон и не Зайон. Он у новичка «Индианы» из второго раунда

Каждое межсезонье в НБА заключается более 200 новых контрактов, не считая просмотровых. Их общая сумма – несколько миллиардов долларов. Тут есть максималки и минималки, контракты новичка и ветеранские продления, мид-левелы, нон-берды, ту-вэи, сайн-энд-трейды и прочие случайный-набор-букв-через-дефис.

И хотя любой контракт в лиге можно вписать в какую-то более широкую категорию, которые четко прописаны в Коллективном соглашении между НБА и профсоюзом игроков (CBA – это полный свод всех финансовых правил лиги), всегда будут какие-то необычные, выделяющиеся из общей массы сделки.

Например, у Брэдли Била – единственное право вето на обмен в течение всего срока контракта в НБА. Такого пункта вообще не было ни в одном контракте НБА последние пять лет, а до того – меньше 20 случаев за всю историю. Интересный способ попасть в компанию к Кобе, Данкану, Гарнетту и опередить Леброна, Янниса и Шака!

Джеймс Харден переподписался так, чтобы клуб мог пригласить двух его экс-одноклубников, а лига могла запустить расследование этих переходов. Деандре Эйтон стал игроком «Индианы» на целых 15 минут. Зайону Уильямсону, возможно, придется выбирать, что терять – деньги или жир.

Все эти моменты, условия, правила – абсолютно легальные пункты Коллективного соглашения, просто они очень редко используются. В контрактах НБА не предусмотрены никакие «допсоглашения», какое, например, подписали (и потом разорвали) квотербек Кайлер Мюррей и «Аризона» из НФЛ. Нет, в баскетбольной лиге ни одно соглашение не может запретить видеоигры, кроме Коллективного.

Поэтому большинство забавных нюансов в контрактах НБА покажутся такими только тем, кто находит забавной арифметику и клацанье по кнопкам калькулятора. То есть – автору этого текста и его десяти самым преданным читателям.

Именно с этими читателями я считаю необходимым поделиться разбором контракта Эндрю Нэмбарда из «Индианы». А там, глядишь, и другие втянутся.

Почему меня так привлек этот контракт? Ну… если честно, потому что я первым понял его структуру (не считая, конечно, менеджеров клуба, представителей игрока и лиги, проверяющей контракт на легальность и регистрирующей сделку). Все авторитетные сайты с зарплатами НБА поставили другие цифры в свои таблицы – я, основываясь на том, какие детали контракта давали инсайдеры, с точностью до доллара рассчитал правильные суммы в четырехлетнем контракте новичка «Индианы» раньше остальных.

Это не попытка похвалить себя (ну, почти) – просто это показывает: зная базовые правила формирования зарплат, любой болельщик способен высчитать очень многие зарплаты с высокой точностью – для этого не нужно быть инсайдером, нужно просто знать правила CBA.

Итак, какие правила пригодились в этот раз?

1. Новички из второго раунда драфта подписываются как свободные агенты.

В новостях часто встречается понятие «контракт новичка» – с 1995 года новички получают зарплату в фиксированных суммах в зависимости от номера драфта. Лига ввела такое ограничение, после того как 1-й номер драфта-94 Гленн Робинсон бойкотировал подписание контракта с «Милуоки», требуя 100 млн на 13 лет (спойлер: Биг Дог Робинсон проведет в НБА всего 11 лет).

И этот случай был лишь одним из десятков некрасивых историй в 80-е и 90-е, когда наглый новичок торговался с выбравшим его жадным клубом.

Лига и профсоюз решили зафиксировать контракты новичков в строгих суммах – даже первый номер драфта первые несколько лет будет зарабатывать меньше среднестатистического игрока НБА. Это помогло избежать новых Дэнни Ферри, который сбежал от «Клипперс» в Италию, потом убедил «Кливленд» в том, что он второй Лэрри Берд, и первую половину 90-х был в топ-15 игроков по зарплате, но даже не в топ-115 – по уровню игры.

Но эта «схема новичка» (контракт на 4 года, 2 гарантированных + 2 по опции клуба, а после четырех сезонов – статус ограниченно свободного агента) – только для игроков из первого раунда драфта.

Новички из второго раунда не свободные агенты, но они должны подписываться как свободные агенты – то есть на них нужно выделять место под потолком зарплат. А если его нет – то тратить часть исключения среднего уровня или предлагать минималку. Выбор во втором раунде никак не помогает платежке клуба, а самому игроку, скорее, даже мешает при заключении контракта – суперзвезда Евролиги Василие Мицич, правами на которого владеет «Оклахома», хотел бы играть в НБА, но «Оклахома» не дает ему тех денег, на какие он рассчитывает. А с другим клубом он не имеет права подписаться, пока «Тандер» не откажутся от прав.

Но молодые игроки потому и падают во второй раунд, что их уровень не дает возможности претендовать на что-то существенно большее, чем минималка. Баскетболисты, остающиеся на несколько лет в Европе, как Мицич или, например, Марк Газоль (первый контракт – 10 млн на 3 года, самый большой для второраундника), могут повысить этот уровень. Но игроки из американских колледжей, почти всегда переходящие в НБА сразу после драфта, могут рассчитывать только на те минимумы, которые им предлагают в НБА.

2. Минимальная зарплата может быть и не в минимальном контракте.

От стажа игрока зависит минимальная планка его зарплаты. Для новичка в сезоне-2022/23 – это чуть больше 1 млн долларов (у второгодки – уже 1.7, а ветерану со стажем 10+ лет в НБА положено почти 3 млн). Каждый год размер минималок растет пропорционально росту (или падению) потолка зарплат.

Минимальные контракты – средство заполнения последних мест в заявке, их можно заключать, даже превышая потолок зарплат. Но минимальный контракт и «контракт с минимальной зарплатой» – не всегда синонимы. Контракты-то могут быть и на 4 года, но тот самый «минимальный», для которого не нужно место под потолком – это только на 1-2 года. Чтобы подписать контракт на 3-4 сезона, клубу придется использовать свободное место или исключение среднего уровня (его можно дробить на части).

3. Полные права Берда – те самые, что позволяют переподписать игрока, превышая потолок зарплат – появляются после 3 лет на одном контракте.

(или после 3 лет подряд в одном и том же клубе, даже на коротких соглашениях)

Если заключить с новичком минимальный контракт на 2 года, всегда есть риск «поправки Аринаса»: игрок вроде бы ограниченно свободный агент, но другой клуб предлагает ему такую большую зарплату, что ее не повторить просто так – слишком большая прибавка, недостаточно «ранних» прав Берда.

«Никс» так когда-то потеряли Лина, «Рокетс» – Омера Ашика, а «Сперс» – самого Бобана «отрываю кольца стоя» Марьяновича.

4. Игрок из второго раунда (или незадрафтованный) станет неограниченно свободным агентом после 4 лет в НБА.

Итак, два года – это возможность не тратить место под потолком или единственное исключение, но риск упустить игрока. 4 года – это более сложный для вписания в платежку контракт, но зато долгосрочный контроль.

А чтобы продлить этот контроль, четвертый год делают опциональным, подписывают 3+1 – чтобы оставить возможность выйти из контракта после 3 лет, сделать игрока ОСА вместо НСА и переподписать на долгосрочное соглашение. Самый яркий пример – Йокич, которому в 2018/19 вместо минималки по опции дали пятилетнюю максималку, чтобы точно не потерять серба через год, когда он был бы НСА.

Иначе – сценарий Джейлена Брансона, которого подписали на 4 без опции, и после 4 лет он как неограниченно свободный ушел из «Далласа» в «Нью-Йорк».

Поэтому если у клуба есть такая возможность, он подписывает игрока из второго раунда на 3+1.

Такая возможность есть не у всех – две трети клубов просто не имеют места под потолком зарплат на старте межсезонья, а мидлевел целиком тратят на ветерана. Некоторым игрокам из второго раунда достаются или минималки на 2 года (Макс Кристи в «Лейкерс», в прошлом году – Айо Досунму в «Чикаго»), или вообще двусторонние (Джей Ди Дэвисон в «Бостоне», Мусса Диабате в «Клипперс»).

5. В первый год игрокам иногда дают прибавку к минимуму.

Некоторые согласны получать минимум все 4 года – как, например, Джош Майнотт в «Миннесоте»: 1 млн в первый сезон, 1.7 – во второй, дальше 2 и 2.2. Райан Роллинз в ГСВ подписался на три года по минимальной ставке: 1 + 1.7 + 2. Из мидлевела клуба, часть которого раньше была использована на подписание Донте Дивинченцо, «откусили» еще 1 млн.

Такие длинные минималки новичкам продолжают называть «Сэм Хинки Спешл» – одним из первых их пользу увидел опальный экс-генменеджер танкующей «Филадельфии».

Но и игроки уже раскусили, что такие соглашения не всегда им на пользу. И теперь в качестве эдакого «бонуса за лояльность» при подписании длинного и дешевого контракта им дают более высокую зарплату в первый год, если на это хватает места под потолком/исключения. Это уже «Сэм Прести Спешл» – подобные контракты предпочитают давать в «Оклахоме».

И в этом году «Тандер» поступили так же – 34-й номер драфта Джейлин Уильямс (не путать с 12-м номером драфта, также новичком ОКС Джейленом Уильямсом) заработает 2 млн в первый год вместо 1.

Но Уильямс также получит прибавку и во второй год – 2 млн вместо 1.7. И последние два года – полностью негарантированные в минимальных суммах.

«Прести Спешлы» получили Калеб Хьюстан в «Орландо», Кеннеди Чендлер в «Мемфисе» – это новый стандарт контрактов для ранних выборов во втором раунде, чья зарплата теперь сопоставима с игроками из конца первого.

«Индиана» заключила «Прести Спешл» с 31-м номером драфта (то есть самым высоким выбором во втором раунде) канадским разыгрывающим Эндрю Нембардом – но пошла еще дальше. Именно такого контракта я ждал уже несколько лет – теперь в моей терминологии это официально «Кевин Притчард Спешл».

И вот что это такое:

6. Зарплата может ежегодно расти/падать на 5% от базовой.

Если речь не о контракте новичка из первого раунда и не о минималке, ежегодные прибавки зарплаты ограничены правилами. Если игрок продлевается по правам Берда – то максимальный скачок может быть 8%, в остальных случаях – в том числе в том, что мы разбираем сейчас – 5%.

Итак, условие задачи: новичок должен в последние два сезона получать минимальную зарплату. Это 2.02 млн в третий сезон и 2.19 млн – в четвертый.

Вопрос: какая в таком случае может быть максимальная зарплата в его первый и второй сезоны?

Как мы знаем, падение ограничено 5% от первой зарплаты, то есть во второй сезон игрок получит 95%, в третий – 90% (в четвертый уже не может быть 85%, поскольку это будет ниже фиксированного минимума). Если 2.02 – это 90%, то зарплата в первый сезон – 2.244 млн, во второй – 2.132 млн.

Вроде все просто, почему же сайты с зарплатами не прописали эти цифры раньше меня?

Инсайдеры сливают в твиттер далеко не все детали контрактов, и пока кэп-эксперты не проверят точные суммы в трейд-тикере НБА (к которому очень немногие имеют доступ), они не знают нюансов. Изначально было объявлено, что общая сумма четырехлетнего контракта – округленно 8.6 млн. И расписали это «по дефолту» – ежегодная прибавка в 5%, четыре года: 2 млн, 2.1 млн, 2.2 млн, 2.3 млн.

Я обратил внимание, что эта сумма очень напоминает 8.58 млн, которые будут в долгожданном сценарии «как можно больше в первые два года, как можно меньше в последние два года». Но еще одна деталь зацепила: было сказано, что в первые три сезона Нембарду гарантировано 6.4 млн.

2 + 2.1 + 2.2 млн по версии Spotrac, NoTradeClause и остальных – это все-таки 6.3 млн. А вот 2.244+2.132+2.02 – это 6.396, окгруляем и получаем 6.4.

Именно так и оказалось.

7. Польза клубу от такого контракта, увы, минимальна.

«Индиана» на своей авантюре с Эйтоном испортила платежку на 1.8 млн на два будущих сезона, потому что отчислила трех игроков ради чистки места на максималку центровому. И ничего полезного из этого не извлекла.

Если бы «Финикс» не вернул Эйтона, у «Пэйсерс» даже не нашлось бы места под потолком на такой контракт Нембарду – только на минимальный на 1-2 года. Текущая структура контракта не исправила всех ошибок клуба, но позволила «Индиане» за счет ненужного места под потолком в этом сезоне (дали на 1.2 млн больше минимума) и в следующем (на 0.4 больше минимума) получить игрока на минималке в сезоне-24/25 и с опцией на сезон-25/26, то есть очень удобный для клуба вариант.

Будет ли Нэмбард через два года играть лучше, чем ждут от игрока с минимальной зарплатой, оправдает ли первый «Притчард Спешл» свое назначение? Посмотрим.

Но случай для кэп-гиков вроде меня очень любопытный.

Фото: Gettyimages.ru/Sarah Stier, Ethan Miller, Ron Jenkins / Stringer, Hagen Hopkins / Stringer, Kevin C. Cox; globallookpress.com/IMAGO/Giorgos Mathaios / Eurokin