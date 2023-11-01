Фантастическая дуэль Дюрэнта и Вембаньямы в Хэллоуин – и победил в ней новичок!

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Вряд ли это было задумкой лиги при составлении календаря, но «Слендермены» НБА – самый пожилой и самый юный – логично встретились впервые на Хэллоуин. К Дюрэнту это прозвище не очень прикрепилось лет 10 назад – он вообще отнекивался от любых навязанных никнеймов (от «Дюрантулы» до «Рюкзака»), а его собственный вариант «Тощий Жнец» не прижился. И все же он был первым, кого сравнивали с пугающим длинноруким персонажем из мемов.

Виктор Вембаньяма? Сами посмотрите, в каком хэллоуинском костюме французский новичок «Сан-Антонио» приехал на матч против «Финикса» Дюрэнта:

Впрочем, «Сперс» перед маскарадом больше пугали не нарядами, а предыдущим поражением – минус-40 от «Клипперс». «Финикс», напротив, последний матч легко выиграл у «Юты», так что молодые «Сперс» вроде бы должны были стать простой добычей для Дюрэнта и компании на домашнем паркете.

Даже если в этой компании нет ни Букера, ни Брэдли Била – звездные одноклубники Кевина пока не готовы вернуться на паркет после травм. Внезапно у юных «Сперс» было преимущество в сыгранности, даже если их главная звезда проводит только четвертый матч в НБА.

И, наверное, вот этот момент можно считать посвящением Виктора в лиге.

Какими бы слендерменовыми конечностями ты ни обладал, в этой лиге есть такие суперзвезды, которым ничего не страшно.

Вембаньяма не постоянно опекал Дюрэнта персонально, все-таки роль Вемби в защите – сужать для соперника пространство под кольцом, а Кевин предпочитает обитать чуть дальше от корзины. Но они еще раз пересеклись в первой половине в «хайлайт-зоне»: Дюрэнт красиво поставил сверху через новичка под занавес первой половины.

Виктор тут же ответил – отклеился от Дюрэнта в ответной атаке, получил мяч на дуге, пара шагов – и вот ответный данк. Через другого игрока «Финикса», Дрю Юбэнкса, потому что Дюрэнт остался далеко позади.

По счету, впрочем, заметно, что «Финикс» контролировал игру. Хозяева вышли вперед с первых же атак и только наращивали преимущество. В третьей четверти отрыв в счете составил 20 очков – прошлогодние «Сперс», к примеру, лишь один раз за весь сезон смогли отыграть такое отставание. «Финикс» Дюрэнта по прогнозным моделям должен был победить в 98% случаев.

Но учитывают ли эти модели сверхестественную натуру и Виктора Вембаньямы и его преображение в концовках? Француз первые три четверти выглядит как неуверенный новичок: в среднем 2,7 очка за четверть и 31% с игры. В последние 12 минут он превращается в монстра – 7,3 очка, 80% с игры! Сегодня 9 из своих 18 очков Вемби набрал именно во время камбэка в четвертой четверти.

Еще активнее выступил продленный летом на шикарный контракт защитник Девин Васселл, его 10 очков помогли «Сперс» сократить отставание от «Санз» – и за 10 секунд до конца гости уступали всего лишь 3 очка.

Одно «но»: по данным статистического бюро Elias, за 27 сезонов Грегга Поповича в команде, «Сан-Антонио» еще никогда не выигрывал в основное время матч, уступая -3 за 10 секунд. Попович все равно гордился тем, что его молодежь не сдалась в середине игры: «Парни продолжали играть, несмотря ни на что. Мы совершили огромное количество ошибок, но эта игра состоит из ошибок. Мы продолжали играть – и это самое главное. Я горд за ребят».

В попытках спасти матч заигравшийся Васселл бросил с 8 метров, но промахнулся – и тут Кевин Дюрэнт сыграл не как ветеран, проводящий 16-й сезон в лиге, а как человек с опытом меньше, чем у 19-летнего Вембаньямы: не поставил спину Виктору, а тот без помех выловит мяч, даже если тот отскочит обратно к трехочковой. Легкий путбэк и два очка.

Но это было недостаточно для САС. «Финикс» за 7 секунд до конца вводил мяч в игру, имел тайм-аут и одного из величайших исполнителей штрафных. К которому мяч из аута и попал, а дальше...

Келдон Джонсон – возможно, лучший игрок встречи (27 очков, 4 передачи) – вырвал мяч из рук Дюрэнта при помощи одноклубника Тре Джонса и затолкал мяч в кольцо за секунду до конца. «Сан-Антонио» впервые вышел вперед в этом матче!

Главный тренер «Финикса» Фрэнк Вогель был зол на послематчевой пресс-конференции: «В решающем эпизоде на Дюрэнте сфолили, а судьи не свистнули. Его схватили за руку перед тем, как забрать мяч. Но свистка не последовало».

На вопрос, почему же не было тайм-аута, Вогель ответил так: «В таких ситуациях мы стараемся как можно скорее доставить мяч нашему игроку с 90 процентами реализации штрафных, что и было сделано».

Вот только судьи фол не определили, и вместо штрафных (или попыток догнать Келдона и помешать его победному броску) Дюрэнт разводил руками в углу площадки. Впрочем, после матча Кей-Ди сразу принял всю вину на себя. «Я все равно должен был удержать мяч в руках. Это дерьмовое поражение».

В атаке после тайм-аута Вембаньяма попрыгал перед вводящим мяч в игру соперником, среагировал на выбегавшего под пас Дюрэнта, переключился на двойную опеку и – возможно – создал помеху его неудачному броску на победу.

Вембаньяма, как видно из его статистики, учится по ходу каждого отдельного матча – и то, что не получилось у него на старте игры против Кей-Ди, сработало в концовке.

«Уникальный баскетболист. Он будет силой в НБА, на протяжении долгого времени. Вембаньяма будет набираться опыта и становиться только лучше», – Кевин Дюрэнт тоже остался в восторге от первой встречи с французским феноменом.

Фото: East News/AP Photo/Darryl Webb