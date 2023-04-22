Что мешало раньше?

Необычно осознавать, что в 20-летней карьере Леброна Джеймса с 4 чемпионскими перстням и 4 наградами Самому ценному игроку НБА чего-то не было. Но это так: самый популярный баскетболист XXI века, на игры которого всегда собираются аншлаги, еще никогда не проводил матч плей-офф при полных трибунах арены в Лос-Анджелесе.

Стоп, как это возможно? Он же уже несколько лет выступает за «Лейкерс», он же становился чемпионом за «Лейкерс», он же играл в плей-офф больше любого другого игрока НБА!

Все верно: у Леброна больше всего матчей в плей-офф в истории НБА – 268 (второй – Дерек Фишер с 259, из легенд – Тим Данкан с 251, из действующих игроков – Андре Игудала со 177, из действующих и еще не завершающих карьеру – Кевин Дюрэнт со 158 играми). И даже рекорд по командам-соперникам – «Мемфис», с которым ЛАЛ играют сейчас, стал 23-м оппонентом в плей-офф в карьере Леброна.

«Crypto.com-Арена», ранее известная как «Стэйплз» – тоже рекордсмен. Из действующих арен НБА именно этот открытый в 1999 году стадион принимал больше всего матчей плей-офф. А именно – 153. Даже культовый «Мэдисон-Сквер-Гарден», построенный в 1968-м на месте старого стадиона с тем же названием, принял 151 матч! И это включая старое расположение баскетбольной арены внутри комплекса, которое в XXI веке после реконструкции МСГ было изменено.

(рекорсдмен всех времен – старый бостонский «Гарден» с более чем 230 домашними матчами, следом – «Форум» в Лос-Анджелесе, чуть менее 200).

Почему «КриптоСтэйплз» сейчас лидируют? Конечно, в первую очередь, благодаря успехам «Лейкерс». За последние 30 лет у ЛАЛ больше всего титулов (6: 2000, 2001, 2002, 2009, 2010, 2020) и финалов (всего 8: еще 2004 и 2008).

Но если бы мы считали только игры ЛАЛ, арена в Лос-Анджелесе отставала бы от площадок менее титулованных, но более стабильных команд: «Сан-Антонио», «Майами», «Бостона», даже ни разу не становившейся чемпионом «Юты», чья арена была открыта еще в 1991-м.

Вот только в «Крипто.ком» играют еще и «Клипперс» – и они, кстати, в последние 10 лет гораздо чаще занимали арену в плей-офф. ЛАК строят собственную арену, но она будет готова лишь в 2024-м – первые 40 лет после переезда в ЛА «Парусники» делили стадион с «Лейкерс». Арена не принадлежит ни одной из команд, но ЛАЛ выше в очереди бронирования – а «Клипперс» не вторые и даже не третьи (первые – вообще хоккейные «Кингз»), а четвертые после команды женской НБА «Спаркс». Из-за этого ЛАК сейчас жалуются на неудобное расписание – все три мужские команды одновременно играют в плей-офф, стартует весной и сезон ЖНБА, «Клипперс» достаются даты по остаточному принципу.

И вот усилиями двух команд арена в ЛА держит и даже наращивает рекорд. Так почему же Леброн еще никогда не ощутил настоящей атмосферы арены, на которой Кобе Брайант выигрывал все свои 5 чемпионских перстней?

Давайте пробежимся по карьере Джеймса, чтобы понять причины.

До 2018-го Леброн играл в Восточной конференции

Это означает, что он мог приехать в ЛА только на финал. Команды НБА поделены на две конференции строго по географическому принципу (в отличие от НФЛ или двух лиг МЛБ), Кливленд и Майами – восточные города.

И хотя в период 2007-2018 абсолютно каждый год в финале играла или команда Джеймса, или «Лейкерс», они ни разу не пересеклись, и мы так и не увидели финала Леброн-Кобе. С 2007-го Джеймс не выигрывал Восток лишь трижды в «Кливленде» и «Майами» – в 2008-2010, и именно в эти три сезона Запад в финальной серии представляли «Лейкерс».

Леброн решил «исправить» ситуацию в любимом стиле – перевез свои таланты в Калифорнию, подписавшись в 2018-м с «Лейкерс». Разве можно было тогда представить, что первый аншлаг в плей-офф он увидит только через пять лет?

Первый год в «Лейкерс»: травма, мимо плей-офф

Когда Леброн объявил, что подписывается с ЛАЛ, у клуба было немного пространства для маневра в составе. Из-за провального подписания Луола Денга в 2016-м места под потолком хватало только на приглашение Леброна и пары средних игроков (ими стали Рэджон Рондо и Кентавиус Колдуэлл-Поуп), так что чемпионства от молодой команды – где кроме Леброна в старте выходили молодые Ингрэм, Болл и Кузма – не ждали.

Но в рождественском матче против «Уорриорз» Леброн получил первую в карьере серьезную травму, пропустил 17 матчей из-за больного паха, ЛАЛ успели упасть в середину таблицы, и в марте стало ясно, что в этом сезоне клубу ничего уже не светит. Леброн досрочно ушел в отпуск, «Лейкерс» не попали в плей-офф, серия Джеймса прервалась.

Второй год в «Лейкерс»: пузырь

Летом «Лейкерс» преобразились: Ингрэм и Болл отправились в обмене в «Новый Орлеан», а к Леброну взамен приехал сам Энтони Дэвис. И хотя Кавай Ленард, которого тоже хотели ЛАЛ, выбрал «Клипперс», усилившиеся «Лейкерс» стали претендентом не просто на плей-офф, но на чемпионский титул.

Его завоеванием в итоге и завершился сезон Леброна.

При этом Лос-Анджелес этого не увидел: началась пандемия коронавируса, сезон НБА доигрывали осенью после паузы. Все команды играли не на домашних аренах, а в Диснейуорлде в Орландо, который оборудовали в «пузырь» для баскетболистов. «Домашние» и «гостевые» матчи были определены только номинально.

Джеймс и Дэвис праздновали титул при пустых трибунах спортивного комплекса в парке развлечений.

Третий год в «Лейкерс»: ковидные ограничения в Калифорнии

Новый сезон НБА игрался уже вне пузыря, но в разных штатах были разные требования местных департаментов здравоохранения. В Калифорнии долго не разрешали пропускать зрителей на закрытые стадионы, а когда к плей-офф смягчили запреты, смягчили их не до конца. «Стейплз» (арену переименуют через полгода) принимал серию первого раунда между «Лейкерс» и «Санс» при 50%-ной заполняемости.

«Финикс» в итоге сыграл на полном «Стейплзе» в том плей-офф, Леброн – нет: к июню ограничения сняли, «Санс» проводили финал Запада против «Клипперс», а Джеймс уже был в отпуске, выбитый командой Букера-Пола в первом раунде. С травмированным Дэвисом у Леброна не было шанса «дожить» до полного открытия трибун.

Четвертый год в «Лейкерс»: снова мимо плей-офф

Новый сезон, и снова травмирующаяся пара Леброн-Дэвис проводит меньше 100 матчей в сумме. В этот раз ЛАЛ даже в первый раунд не прошли.

Выменянный Уэстбрук не вписался в команду, подписанному Кармело было 37, Дуайту Ховарду – 36. Самая старая команда в истории НБА с трудом доковыляла до конца сезона и с 33 победами не добралась даже до плей-ин, откуда пробивалась в плей-офф «на флажке» годом ранее.

С новым уродливым названием «Крипто.ком-Арена» вообще не увидела плей-офф-2022, потому что и «Клипперс» туда не попали.

Пятый год в «Лейкерс»: дебют при полных трибунах в ЛА!

2023-й – особенный год для Джеймса. Он отмечает 20 лет в НБА. Он становится лидером в истории лиги по набранным очкам. И вот, наконец, «Лейкерс» в плей-офф, арена готова принять все 18 997 фанатов, которые может вместить…

…и даже тут Леброну приходится подождать с премьерой. Ведь «Лейкерс» вновь проходят в плей-офф не напрямую, а через плей-ин, с седьмой строчки. У них нет преимущества своего паркета, первые две игры нужно провести в Мемфисе.

1 июля 2018 года Леброн Джеймс объявил, что переходит в «Лейкерс». Прошло 1756 дней, прежде чем у него появилась возможность выйти перед полными трибунами домашней арены в матче плей-офф.

Но сколько еще будет таких игр? Одна? 10-12, если «Лейкерс» дойдут до финала в этом году? Еще больше, если Леброн решит выступать за ЛАЛ до неизбежного конца карьеры (и будет выходить в плей-офф)?

В серии «Мемфиса» и «Лейкерс» счет равный, 1-1, третья и четвертая встречи пройдут в Лос-Анджелесе, серия будет играться до 4 побед.

Контракт Леброна с «Лейкерс» действует до 2024-го с возможностью продления еще на год. Его сын Бронни Джеймс, с которым Леброн мечтает сыграть в одном клубе до окончания карьеры, выйдет на драфт НБА не раньше, чем через год.

«Crypto.com» купил название домашней арены «Лейкерс» до 2041 года, в течение ближайших двух лет стадион должен пройти реконструкцию без переноса мероприятий.

Фото: Gettyimages.ru/Maddie Meyer, Jeff Gross, Lisa Blumenfeld, Douglas P. DeFelice, Harry How, Ronald Martinez