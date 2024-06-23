🙅‍♂️ Забудьте про Бернарду. У Барсы изменились планы на трансферное окно

«Барселона» не рассчитывает подписать Бернарду Силву этим летом, утверждает Marca.

Каталонцы не могут позволить себе активировать пункт о выкупе португальского футболиста, который предполагает компенсацию в 60 миллионов евро. Кроме того, «Манчестер Сити» не хочет продавать Бернарду.

«Барса» получит возможность для новых крупных подписаний только в августе - и то лишь с учётом нескольких продаж.

«Барселона» пыталась подписать Бернарду в течение последних нескольких лет, но из-за финансовых проблем трансфер осуществить не удалось.

Теперь каталонцы переключили внимание на подписание Микеля Мерино и Джереми Фримпонга. Также сине-гранатовые хотят усилиться одним из следующих футболистов: Дани Ольмо, Луис Диас или Нико Уильямс.