9 игроков «Барселоны» сыграют на Евро-2024: готовимся болеть за «сине-гранатовых»

Евро-2024 стартует уже в эту пятницу, 14 июня, хозяева турнира Германия встретится с Шотландией в первом матче турнира.

Целых девять игроков «Барселоны» были выбраны своими командами, и могут помочь своей стране выиграть желанный трофей.

В состав сборной Испании вошли четыре звезды «Барсы» после их впечатляющих выступлений в прошлом сезоне. Однако Гави и Алехандро Бальде пропустят турнир из-за травм.

Френки де Йонг также был исключен из сборной Нидерландов перед турниром. Ему не удалось вовремя оправиться от травмы.

Хотя эти игроки могут быть лучшими друзьями на клубном уровне, они определенно будут сражаться изо всех сил в матчах друг против друга, чтобы помочь своим странам победить.

Вот список игроков «Барселоны», которые примут участие в Евро-2024.

Испания: Педри, Ламин Ямаль, Фермин Лопес, Ферран Торрес

Германия: Илкай Гундоган, Марк-Андре тер Стеген

Франция: Жюль Кунде

Дания: Андреас Кристенсен

Польша: Роберт Левандовски

Жоау Канселу, Жоау Феликс попали в состав сборной Португалии, но технически они уже не являются игроками «Барселоны», срок их аренды закончился.