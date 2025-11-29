«Он играет как почтальон». Ван Бастену не нравится еще и де Йонг 😩

Легендарный нидерландский экс-нападающий «Реала» и «Аякса» Марко ван Бастен продолжает нагнетать вокруг себя.

Оказалось, что Марко совсем не разделяет общее восхищение игрой соотечественника за «Барселону». Френки де Йонг, по ему мнению, переоценен.

«Де Йонг играет в футбол как почтальон. Он не отдает мяч вперед. Он получает его, а затем отдает его ближайшему партнеру. Он не ускоряет игру, а это самое важное, что нужно делать на его позиции!» – уверяет ван Бастен.

Удивительно, но многие фанаты «Барсы» разделили позицию.

💭 «Он явно преувеличивает, но здесь есть, что обсудить. Игр де Йонга построена на безопасном контроле мяча, сопротивлении прессингу и продвижению, а не на рискованных вертикальных передачах. Некоторые считают это элитным уровнем».

💭 «Впервые я согласен с этими сумасшедшими голландскими легендами».

💭 «Я в замешательстве. Он хейтит его или хвалит?»

💭 «Бьет как девчонка, защищаться не может. Что он вообще тогда умеет?»