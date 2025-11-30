После разгромного поражения 0:3 от «Челси» в Лиге чемпионов «Барса» разобралась с «Алавесом» в 14-м туре Ла Лиги – победа 3:1.

Игра получилась эмоциональной. Судья выписал по красной двум членам тренерского штаба «блауграны» – Де ла Фуэнте и Зоргу. Четвертый арбитр проигнорировал Флика, когда он пытался выяснить, в чем причина такого решения.

После матча камеры DAZN выхватили Ханса-Дитера: тренер в одиночестве сидел на скамейке, пустым взглядом смотря на поле.

Поддержать Флика пришел Рафинья. На слова капитана немец качал головой, казалось, он вот-вот расплачется.

После матча Флик коротко пересказал беседу с подопечным:

«Я не уверен, что должен говорить об этом. Рафинья повторил то же, что я говорил ранее: мы станем лучше. Он повторял: «Мы станем лучше, мы станем лучше». Сказал, что мы будем прибавлять в следующих матчах. Вот и все, что было сказано».

Как пишет журналистка Елена Кондис, после поражения в Лондоне у немца выдалась тяжелая неделя – тренер измотан и ощущает собственное бессилие. Стресс вызывает то, что команда выступает не так, как в прошлом сезоне.

Бедный Ханси.