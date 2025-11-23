Мурилло – новая трансферная цель «Барсы»? Им хотят заменить Араухо 🤔
«Барселона» все еще думает, кем бы усилить центр обороны.
Появился новый претендент – 23-летний бразильский защитник «Ноттингем Форест» Мурилло.
192-сантиметровый бразилец, по информации CaughtOffside, стал одной из главных трансферных целей «Барсы». Уточняется, что руководство сине-гранатовых считает Мурилло отличной инвестицией – он может на долгие годы закрыть проблемную позицию и не потеряет в цене.
Вопрос актуален, поскольку Рональд Араухо может покинуть команду, а Андреас Кристенсен часто травмирован.
Раннее интерес к Мурилло приписывали мадридскому «Реалу».
,а не 1,92м
Разные по профилю игроки. Мурилло куда более техничный, который не боится даже вперед побежать в атаку и обвести пару игроков.