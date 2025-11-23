Мурилло – новая трансферная цель «Барсы»? Им хотят заменить Араухо 🤔

«Барселона» все еще думает, кем бы усилить центр обороны.

Появился новый претендент – 23-летний бразильский защитник «Ноттингем Форест» Мурилло.

192-сантиметровый бразилец, по информации CaughtOffside, стал одной из главных трансферных целей «Барсы». Уточняется, что руководство сине-гранатовых считает Мурилло отличной инвестицией – он может на долгие годы закрыть проблемную позицию и не потеряет в цене.

Вопрос актуален, поскольку Рональд Араухо может покинуть команду, а Андреас Кристенсен часто травмирован.

Раннее интерес к Мурилло приписывали мадридскому «Реалу».