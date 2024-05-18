Увольнение Хави обойдется «Барсе» в более 10 млн евро. Но еще ничего не решено
Согласно последним сообщениям СМИ, «Барселона» всерьез рассматривает возможность увольнения Хави по окончании сезона.
Однако каталонцам придется выложить от 10 до 15 миллионов евро, если они решат расстаться с главным тренером, сообщает Relevo.
У Хави все еще действует контракт, а это значит, что если клуб расторгнет соглашение до июня 2025 года, то 44-летнему специалисту полагается крупная компенсация.
Однако еще ничего не решено, поскольку будущее Хави будет определено в конце сезона. Ожидается, что совет директоров клуба соберется на очередное совещание, прежде чем вынести окончательный вердикт.