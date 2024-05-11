Экс-игрок «Барселоны» рассказал, за что Гвардиола убрал из команды двух звезд. Все дело в Месси

В середине и конце нулевых появление в «Барселоне» Лионеля Месси в первой команде не только стало катализатором успехов клуба на поле, но и заставило каталонцев менять культуру вне его.

Экс-хавбек «блауграны» в интервью VOKA TV объяснил, что жертвами нового подхода стали Роналдиньо и Деку.

«Роналдиньо и Деку приходили на тренировки пьяными. Именно поэтому их продали в 2008 году. В клубе боялись, что они будут неправильно влиять на Лионеля Месси».

И Деку, и Роналдиньо были звездами той «Барселоны». Первый провел в команде 161 игру, забил 20 мячей и отдал 45 голевых передач. Второй выиграл «Золотой мяч», 94 раза огорчал вратарей и 71 раз ассистировал партнерам.

Сам Глеб объяснил, что он не хотел переходить в «Барселону» из «Арсенала». В Испании он за четыре года сыграл лишь в 36 матчах.

«Честно говоря, изначально я вообще не хотел переходить в «Барселону». Я хотел уйти в «Баварию» или остаться в «Арсенале». Но агенты уговаривали меня уйти, так как звонил сам Гвардиола. Когда я переехал туда, то некоторое время жил с Тьерри Анри. Он сказал мне: «Оставайся, пока не найдешь что-то. Что есть в отеле? Там скучно». Так я провел с ним месяц. Он всегда повторял мне: «Почему ты перешел в «Барсу»? Ну, позвонил бы мне, я бы все объяснил!»