Президент «Хетафе»: «Только Лапорта спрашивал меня о Гринвуде»

«Никто из «Атлетико Мадрид» не спрашивал меня о Мэйсоне Гринвуде. Единственным, кто спрашивал меня об игроке, был президент «Барсы» Лапорта», — сказал президент «Хетафе» Анхель Торрес в эфире RAC1.

«Я поговорил с ним и Деку, и они объяснили, почему им понравился игрок», - добавил руководитель «Хетафе».

Фабрицио Романо говорит, что идея подписания англичанина в «Барсе» сейчас полностью исключена.

В период с 2022 года по январь прошлого года у Гринвуда был перерыв в карьере после того, как его девушка заявила, что он ее избил и изнасиловал. Но позже она отказалась от обвинений.

Тем не менее, шумиха в СМИ, последовавшая за скандалом, вынудила Гринвуда покинуть Англию и «Манчестер Юнайтед». Он нашел убежище в «Хетафе», где с лета находится в аренде.

С тех пор англичанин забил 10 голов и сделал 6 результативных передач в 32 матчах за «Хетафе» в этом сезоне.