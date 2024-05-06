Что случилось с пятью игроками, которых Роналд Куман называл «будущим «Барселоны»
Будучи тренером «Барселоны», Роналд Куман сделал смелый прогноз насчет пяти молодых игроков.
«Мы гордимся тем, что привлекаем наших молодых воспитанников. Мы делаем это не для того, чтобы порадовать болельщиков, а потому, что эти игроки этого заслуживают», - говорил Куман.
«Такие игроки, как Педри, Илайш Мориба, Рики Пуч, Рональд Араухо и Оскар Мингеса —будущее этого клуба», — добавил голландский специалист.
Куман сделал свое предсказание три года назад – на сегодняшний день только двое из пяти футболистов, на которых он делал ставку, все еще являются важной частью «Барселоны».
Педри – ему удалось. Несмотря на ряд неудач из-за травм, Педри остается ключевым игроком «Барсы».
Араухо – ему удалось. В этом сезоне уругваец стал склонен к ошибкам, но он остается неотъемлемой частью «Барсы» и является одним из капитанов клуба.
Мингеса – избежал вылета вместе с «Сельтой». Испанец никогда не соответствовал уровню «Барсы». Клуб отправил его в «Сельту» через несколько месяцев после ухода Кумана, где он не привлек никакого внимания.
Мориба – уехал за деньгами. Гвинеец покинул «Барсу» после того, как в Каталонии ему предложили меньше денег, чем он надеялся. «Барселона» продала его «Лейпцигу», откуда он отправился в аренду сначала в «Валенсию», а потом в «Хетафе», где сейчас и выступает.
Пуч – Хави никогда его не ценил. Испанский полузащитник показывал признаки блеска Иньесты и хитрости Хави, но наставник «Барсы» никогда не видел в юноше будущее «Барсы». Пуч был отправлен в МЛС, где он показал свой талант и может вернуться в Европу.
Педри- хрусталь
Араухо - мастер слива
Мингеса- середняк середняка
Пуч- красивый
Мориба- черный баблос