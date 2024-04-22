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«Барселона» хочет переигровку класико - уже связались с Федерацией футбола Испании. Заявление Лапорты

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Воскресное класико выдалось жарким: с голливудской концовкой и двумя спорными эпизодами, шум от которых не утихает. «Реал» победил 3:2, но заработанный мадридцами пенальти и отмененный гол Ламина Ямаля не дают покоя «Барселоне».

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта не исключает возможности переигровки класико:

«Мы попросили Федерацию футбола Испании предоставить нам все изображения и аудиозаписи отмененного гола Ламина. Если это был законный гол, мы не исключаем, что попросим переиграть матч. Мы пойдем дальше, мы ничего не исключаем».

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