«Барселона» хочет переигровку класико - уже связались с Федерацией футбола Испании. Заявление Лапорты

Воскресное класико выдалось жарким: с голливудской концовкой и двумя спорными эпизодами, шум от которых не утихает. «Реал» победил 3:2, но заработанный мадридцами пенальти и отмененный гол Ламина Ямаля не дают покоя «Барселоне».

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта не исключает возможности переигровки класико:

«Мы попросили Федерацию футбола Испании предоставить нам все изображения и аудиозаписи отмененного гола Ламина. Если это был законный гол, мы не исключаем, что попросим переиграть матч. Мы пойдем дальше, мы ничего не исключаем».