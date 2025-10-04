😮 «Барселона» интересуется Шлоттербеком. Трансфер возможен даже в январе
Diario SPORT пишет, что «Барселона» хочет усилить центр обороны.
Приоритетной целью называется защитник дортмундской «Боруссии» Нико Шлоттербек.
Известно, что немецкий защитник проявил личный интерес к трансферу. Не исключено, что каталонцы попытаются оформить сделку уже в январе.
Фанаты оценили идею.
💭 «Нужен он или Бастони. Оба очень хороши и играют на высоком уровне! Будет отличная связка с Кубарси».
💭 «Может быть, получится подписать его в январе».
💭 «Интерес… нужна конкретика».
💭 «Пожалуйста, очень нужен».