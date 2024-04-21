«Барселона» победит». Левандовски объяснил, почему «Реал» проиграет это класико

Роберт Левандовски не назвал точный счет, но уверен, что «Барселона» обыграет «Реал Мадрид» в воскресенье.

«Барселона» победит. Мы должны победить. Кроме того, у мадридцев может быть небольшой спад психологической концентрации после поражения от «Сити».

Мы находимся в гораздо лучшем физическом состоянии - они бегали 120 минут, пришли домой в пять утра, и у них может быть усталость. А у нас нет.

Мы знаем, как играть против этой команды, и знаем, какие ошибки мы допустили в прошлой игре. Если мы их устраним, то сможем их победить», - заявил польский форвард.