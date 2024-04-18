😡 Араухо недоволен публичной критикой Гюндогана. Мнение фанатов разделилось. А что думаете вы? 💬
После вылета «Барселоны» из Лиги чемпионов, Илкай Гюндоган раскритиковал действия Рональда Араухо, которые привели к его удалению в первом тайме.
Немецкий полузащитник заявил, что уругваец не должен был фолить на Брэдли Барколя. Илкай предпочел бы дать «ПСЖ» закончить атаку.
Рональд прокомментировал слова Гюндогана:
«Я предпочитаю держать свои мысли при себе. У меня есть принципы и ценности, которые, я думаю, следует уважать».
Мнение фанатов разделилось.
💭 «Я предпочитаю, чтобы мы двигались дальше, а не нападали друг на друга. Что случилось, то случилось».
💭 «Я люблю Араухо, но Гюндоган говорит правду. Он все равно мог остановить его без фола. Это вопрос опыта».
💭 «Ты просто молод и не принимаешь критику. Просто послушай, Араухо».
💭 «Илкай не должен говорить так на публику, если он действительно помогает ему. Гюндоган ошибается».
💭 «Лучше бы мы занимались поиском нападающего».
Кто прав?