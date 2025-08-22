🎥 Педри собрал идеального игрока. Дважды назвал качества Роналду
Педри попал в список номинантов на «Золотой мяч» в 2025 году. Номинация для испанца не первая: в 2021-м он также попал в элитный перечень игроков, на тот момент Гонсалесу было всего 18 лет.
Коротая время до церемонии вручения, France Football ближе знакомит болельщиков с претендентами на награду. Педри попросили составить портрет идеального игрока, никаких ограничений у полузащитника «Барсы» не было – он мог выбрать качество от любого футболиста.
Правая нога: «Выберу Неймара».
Левая нога: «Лео [Месси]! Тут нельзя ошибиться».
Пас: «Хави».
Удар: «Криштиану [Роналду]».
Дриблинг: «Так, Неймара я уже занял, выберу Ламина».
Оборонительные навыки: «Защита… Пуйоля».
Игра на втором этаже: «Роналду».
Скорость: «Нико Уильямс».
Интеллект: «Иньеста».
В прошлом году Педри принял участие в похожем челлендже, но тогда ему нужно было собрать идеального футболиста «Барселоны».
Как вам получившийся игрок?