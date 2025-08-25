🎓 Флик – гений? Немец полностью перевернул игру «Барселоны» в матче с «Леванте» – и сработало

«Барселона» уже испытала нервы фанатов на старте сезона – матч с «Леванте» складывался очень тяжело и «каталонцы» были близки к провалу.

После первого тайма «летучие мыши» вели с преимуществом в два мяча и благо, что у сине-гранатовых был в запасе целый тайм.

В перерыве Ханс-Дитер Флик полностью перевернул игру «Барсы», изменив схему.

Начиналось все так.

А ради камбэка пришлось рисковать: Касадо заменил Гави, а Рэшфорда – Рафинья. Уже при равном счете на поле вышел Роберт Левандовски. Каталонцы доигрывали матч по схеме 3-3-4 и додавили соперника.

Флик – гений? Или повезло?