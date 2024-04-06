«Барселона» не может продать когда-то «будущего Месси». Три клуба готовы только взять в аренду

«Барселона» всерьез намерена продать Ансу Фати летом, сообщает Мигель Санс из Diario Sport.

«Валенсия», «Севилья» и «Вулвз» - три команды, проявляющие интерес к испанцу, но они готовы подписать его только на правах аренды и покрыть лишь половину зарплаты.

«Барса» продала бы Фати, если бы у нее был покупатель, но пока это сложно, так как стоимость игрока продолжает падать.

Сейчас Фати с трудом попадает в состав «Брайтона». Тренер называет отсутствие игрока в старте «тактическими причинами», а руководство охладило интерес к Ансу и не собирается оставлять его в команде в следующем сезоне, даже на правах аренды.

Он провел всего 23 матча в аренде, забив четыре мяча.