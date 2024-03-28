У «Барсы» есть две недели, чтобы определиться с десяткой - требование спонсоров. Какие варианты?

У «Барселоны» есть две недели, чтобы решить, кто будет носить футболку с номером 10 в следующем сезоне, сообщает Diario Sport.

Этот сезон стал первым за почти 100 лет, когда «Барселона» начала кампанию без игрок с десятым номером. Таким образом, «Барселона» упустила часть коммерческого и маркетингового дохода, который приносит продажа культовой футболки.

Однако в ближайшие 14 дней «Барселоне» предстоит принять серьезное решение, поскольку спонсоры и поставщики футболки должны знать, кто будет носить ее в следующем сезоне.

«Барселона» отказалась от идеи отдать футболку Ансу Фати, так как он не будет играть в команде в следующем сезоне. Гави, Педри и Левандовски также не рассматриваются, поскольку они уже носят любимые номера.

Остается три лучших варианта.

1. Ламин Ямаль. Пока что больше шансов именно у него. 16-летний испанец блистает в этом сезоне, и хочется верить, что он не повторит путь Фати.

2. Витор Роке. «Барселона» может подтвердить веру в новичка, вручив бразильцу легендарную футболку.

3. Жоау Феликс. Президент «Барсы» Жоан Лапорта, как говорят, является преданным поклонником португальского вингера. Так что у португальца тоже неплохие шансы, если клуб договорится с «Атлетико».

Кому бы отдали десятку?