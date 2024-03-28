У «Барсы» есть две недели, чтобы определиться с десяткой - требование спонсоров. Какие варианты?
У «Барселоны» есть две недели, чтобы решить, кто будет носить футболку с номером 10 в следующем сезоне, сообщает Diario Sport.
Этот сезон стал первым за почти 100 лет, когда «Барселона» начала кампанию без игрок с десятым номером. Таким образом, «Барселона» упустила часть коммерческого и маркетингового дохода, который приносит продажа культовой футболки.
Однако в ближайшие 14 дней «Барселоне» предстоит принять серьезное решение, поскольку спонсоры и поставщики футболки должны знать, кто будет носить ее в следующем сезоне.
«Барселона» отказалась от идеи отдать футболку Ансу Фати, так как он не будет играть в команде в следующем сезоне. Гави, Педри и Левандовски также не рассматриваются, поскольку они уже носят любимые номера.
Остается три лучших варианта.
1. Ламин Ямаль. Пока что больше шансов именно у него. 16-летний испанец блистает в этом сезоне, и хочется верить, что он не повторит путь Фати.
2. Витор Роке. «Барселона» может подтвердить веру в новичка, вручив бразильцу легендарную футболку.
3. Жоау Феликс. Президент «Барсы» Жоан Лапорта, как говорят, является преданным поклонником португальского вингера. Так что у португальца тоже неплохие шансы, если клуб договорится с «Атлетико».
Кому бы отдали десятку?
Но если выбирать из претендентов, то это однозначно Ямаль
Можно конечно отдать Ромео, но надеюсь его в следующем сезоне уже не будет)))
Ни Витору, ни Ямалю категорически давать этот номер нельзя- пусть морально и физически окрепнут- после ухода Гюндо на отдых - тогда и видно будет- кто из них больше достоин носить культовый 10 номер:)
Роке 9
Фелиш любой