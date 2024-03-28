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📸 Педри вернулся на газон! «Барса» провела тренировку после международного перерыва

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На мартовскую международную паузу расположение «Барсы» покинули 11 футболистов. Игроки вернулись в клуб и уже успели провести тренировку.

Счастливый Левандовски рад выходу Польши на Евро.

Молодежь работает с основой.

Отрадно видеть на поле Педри. Полузащитник наконец провел тренировку на газоне.

30 марта «блауграна» сыграет с «Лас-Пальмас» в рамках 30-го тура Ла Лиги. 10 апреля каталонцы отправятся в Париж на матч 1/4 Лиги чемпионов против «ПСЖ».

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