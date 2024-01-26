Тер Стеген начал тренировки! Голкипер может вернуться на поле уже через две недели

Марк-Андре тер Стеген вернулся к тренировкам!

Немец был замечен на базе «Барселоны», где он занимался по индивидуальной программе.

Ожидается, что 31-летний вратарь вернется на поле в начале февраля. Он может быть доступен для матча против «Гранады», который состоится 11 февраля в рамках Ла Лиги.

Тренерский штаб хочет, чтобы тер Стеген был готов к матчу 1/8 финала Лиги чемпионов против «Наполи», который пройдет 21 февраля.

Напомним, что тер Стеген получил травму в середине ноября. Иньяки Пенья пропустил 26 голов в 14 играх, пока немец отсутствовал.