Кркича заметили на кубковом матче «Барселоны». Что он делал в компании Лапорты?

В четверг во время кубкового матча «Барселоны» против «Унионистаса» (3:1) воспитанник «блауграны» Боян Кркич сидел на трибуне рядом с президентом Жоаном Лапортой.

33-летний бывший футболист в прошлом году завершил карьеру и теперь работает футбольным координатором «Барсы». В частности, он отвечает за арендных игроков и развитие молодежи. В матче против «Унионистаса» на поле присутствовали некоторые недавние выпускники Ла Масии − Кубарси, Фермин и Гиу. Именно по этой причине Кркич наблюдал за ними и вел записи об их прогрессе.

Спустя несколько недель после назначения в интервью The Guardian Боян Кркич признавался, что хотел бы, в первую очередь, сосредоточиться на психологической составляющей игры. Его собственные проблемы с психическим здоровьем помешали ему стать звездой, так как практически всю карьеру он сталкивался с паническими атаками и расстройствами.

«Марк Гиу за одну ночь вырос по количеству подписчиков с 40 тысяч до миллиона. Это безумие. Как здорово, как невероятно, но миллион подписчиков! Этим трудно управлять и справляться. Когда мы вспоминаем Ламина Ямаля, то говорим о ребенке, который учится в школе. Мы общаемся о том, что он должен закончить обучение.

В трудную минуту я не хочу душить их, но они знают, что мы рядом, что у них есть защита, в которой они нуждаются. Вы должны позволить им жить этим, переживать, сопровождать их, помогать справляться. В конце концов, это сочувствие. А в футболе бывает трудно сопереживать игроку, тому, что он переживает. Мы все хотим немедленных результатов, побед. Это огромный мир, здесь так много интересов. Они подвержены многому. Ты помогаешь им, чтобы они стали лучшими игроками и людьми».

В 2006 году Боян Кркич стал выпускником Ла Масии и пробыл в «Барселоне» до 2011 года. В 163 матчах он забил 41 мяч, выиграл три титула Ла Лиги и две Лиги чемпионов. Однако он так и не достиг тех высот, которых от него ждали. Завершал карьеру испанец в японском «Виссел Кобе».