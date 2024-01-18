FC Barcelona
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📸 Красивый жест Торреса в перерыве матча с «Унионистас». Ферран не забывает о юных фанатах

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Встреча «Барселоны» и «Унионистас» в 1/8 финала Кубка Испании сумела преподнести зрителям интригу. Счет в матче на 31-й минуте открыли хозяева, «блауграна» отыгралась уже в концовке тайма – забил Торрес.

Ферран отличился не только на поле, но и за его пределами. Уходя на перерыв, испанец заметил юного фаната, который хотел получить футболку нападающего «Барселоны».

Торрес не отказал болельщику.

Ну и как без объятий?

Счастливый ребенок позирует с футболкой Торреса перед телевизионными камерами.

В Саламанке, где базируется «Унионистас», очень ждали приезда «Барселоны». Местные фанаты целую ночь ждали на улице, чтобы купить билеты на матч с испанским грандом.

Как бы ни закончился матч, команды уже сумели подарить городу футбольный праздник.

3 комментария
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Добрый поступок. Ребёнок, судя по всему после химиотерапии. Удачи, в его борьбе!
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Ииииууууууу, Барса вернулась! Дрожи Мадрид, мы идём за тобой! 😎
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😭👍👍👍👍♥️♥️♥️
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