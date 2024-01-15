FC Barcelona
Блог

Сколько матчей пропустит Рональд Араухо после удаления в финале Суперкубка Испании?

Барселона Барселона
Рональд Араухо Рональд Араухо
Суперкубок Испании Суперкубок Испании
Клубы Клубы
Футбол Футбол

Третий капитан «Барселоны» Рональд Араухо получил красную карточку на 70-й минуте финала Суперкубка Испании, в котором «Барселоны» уступила «Реалу» со счетом 4:1.

Эта красная карточка означает, что Араухо пропустит следующую игру «Барсы» против «Унионистас Саламанки» в Кубке Короля 18 января.

По правилам Испанской футбольной федерации красные карточки в Суперкубке должны быть отработаны клубом в следующих национальных матчах. Таким образом, дисквалификация распространяется на игры в Ла Лиге и Кубке Короля.

Поскольку Араухо был удален после второй желтой карточки, он пропустит только один матч.

Рональд Араухо отдохнет и вернется в состав «Барсы» в Ла Лиге в матче против «Бетиса» 21 января.

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реал и так бы победил зачем так не справедливо поступил этот урод судья даже не посмотрел
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий