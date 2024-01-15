Сколько матчей пропустит Рональд Араухо после удаления в финале Суперкубка Испании?

Третий капитан «Барселоны» Рональд Араухо получил красную карточку на 70-й минуте финала Суперкубка Испании, в котором «Барселоны» уступила «Реалу» со счетом 4:1.

Эта красная карточка означает, что Араухо пропустит следующую игру «Барсы» против «Унионистас Саламанки» в Кубке Короля 18 января.

По правилам Испанской футбольной федерации красные карточки в Суперкубке должны быть отработаны клубом в следующих национальных матчах. Таким образом, дисквалификация распространяется на игры в Ла Лиге и Кубке Короля.

Поскольку Араухо был удален после второй желтой карточки, он пропустит только один матч.

Рональд Араухо отдохнет и вернется в состав «Барсы» в Ла Лиге в матче против «Бетиса» 21 января.