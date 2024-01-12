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Пике приехал поддержать «Барсу» в финале. Впервые за долгое время встретился с Лапортой

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Жерар Пике приехал в Эр-Рияд перед финалом Суперкубка Испании между «Барселоной» и «Реалом». Легенда «Барсы» тепло встретился с Жоаном Лапортой. Президент вдруг закричал «Барса!».

Возможно, сегодня мы увидим Жерара на трибунах. Кто знает, может быть, на этот раз «Барса» повторит знаменитую «маниту»?

Жерар Пике недавно объявил, что возвращается в футбол в качестве тренера. Однако заявления испанца было связано с мобильной игрой, в которую он вложил деньги. 36-летний футболист ушел из футбола в ноябре 2022 года. Он также остается владельцем футбольного клуба «Андорра», выступающего в Сегунде.

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