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«Они будут страдать, это точно»: президент «Унионистас» высказался о предстоящей встрече с «Барсой» в Кубке Испании

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В 1/8 Кубка Испании «Барселона» встретится с командой из третьего дивизиона – «Унионистас». Клуб базируется в старинном городе Саламанке, находящемся на северо-западе страны.

Футболисты и фанаты скромной команды были рады тому, что жеребьевка определила им в соперники «Барселону». Президент «Унионистас», Роберто Пескадор, разделяет эти чувства, но обещает, что выезд в Саламанку не будет для «блауграны» легкой прогулкой.

Слова Пескадора передает издание As:

«Для нас это настоящий приз. Мы счастливы, что сыграем с одним из величайших представителей испанского футбола. Оказаться в 1/8 турнира – уже большой успех. Сыграть с «Мадридом» или «Барсой» здорово, но если бы нам выпал любой другой клуб из вышки, мы бы тоже были счастливы. Это будет праздник.

Да, конечно, «Барселона» входит в тройку лучших команд мира, но на «Рейна София» [стадион «Унионистас»] страдает каждый, кем бы он ни был. Они [«Барса»] будут страдать, это точно».

Кстати говоря, «Унионистас» выступает в одном дивизионе с «Барсой Атлетик». Совсем недавно, 3 января, каталонцы дома одолели команду из Саламанки со счетом 2:0.

Удастся ли повторить этот успех команде Хави?

1 комментарий
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