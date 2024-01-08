FC Barcelona
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🎥 Безумная реакция игроков и фанатов «Унионистас» из 3-го дивизиона на жеребьевку Кубка Испании. В 1/8 турнира они сыграют с «Барсой»

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«Барселона» не без проблем справилась с «Барбастро» в 1/16 финала Кубка Испании. Встреча закончилась со счетом 3:2 в пользу команды Хави.

В 1/8 турнира «блауграна» сыграет с командой «Унионистас» из третьего испанского дивизиона. Футболисты очень эмоционально отреагировали на результаты жеребьевки.

Фанаты «Унионистас» тоже были рады жеребию.

Альфред Планас, вингер «Унионистас», высказался о предстоящей встрече с «блауграной» в Кубке Испании:

«Мы знаем, что «Барса» сейчас не в лучшей форме. Думаю, что в одном матче на нашем стадионе может случиться все, что угодно».

«Унионистас» в 1/16 турнира по пенальти обыграл «Вильярреал». Кстати, свой удар в серии одиннадцатиметровых Планас не реализовал. «Унионистас» и «Барселона» проведут свою встречу 17 января.

Какой прогноз даете на матч?

4 комментария
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Ответ QUIKSILVER
Я бы тоже так радовался. Попался слабейший соперник из возможных
Памперс лучше смени, малыш)
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