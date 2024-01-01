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Как сейчас выглядит обновленный «Камп Ноу»? Уже не руины, «Барса» планирует скоро вернуться

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Новая фотография «Камп Ноу» выглядит очень вдохновляюще. Похоже, строительные работы перешли в следующую стадию, и стадион наконец-то обретает новую форму.

Впереди еще долгий путь, но «Барса» надеется вернуться сюда уже в ноябре, к 125-летию клуба. Вполне возможно, что долгожданный трибьют Лео Месси также состоится в конце 2024 года, хотя 2025 и даже 2026 годы также остаются хорошими вариантами. Вот как будет выглядеть новый «Камп Ноу» после завершения всех строительных работ в 2026 году.

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