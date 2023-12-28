«Для нас все понятно». Президент «Атлетико» рассказал о планах клуба на Феликса
«Для нас все понятно. Жоау Феликс − игрок, отданный в аренду «Барселоне». Если он не захочет продолжать карьеру там, то вернется к нам», − сказал президент «Атлетико» Энрике Сересо.
«Если он вернется, то им могут заинтересоваться другие команды», − добавил функционер.
Феликс неплохо проявил себя в каталонском клубе. Португалец с шестью голами − второй лучший бомбардир «Барсы». Также у него есть три голевые передачи. Блауграна пока не готова выкупать контракт игрока, но хотела бы продлить аренду.
Однако «Атлетико» хочет настоять на постоянном трансфере. В 2019 году за него заплатили «Бенфике» 127 млн евро. Хотя он уже явно столько не стоит, но мадридский клуб хочет отбить хотя бы часть потраченных средств.
Отношения Феликса с Диего Симеоне трудно назвать хорошими. По этой причине его дважды отдавали в аренду. Маловероятно, что португалец когда-нибудь вновь сыграет за «Атлетико».