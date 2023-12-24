«Атлетико» готов обменять Феликса на одного игрока «Барсы». Он спрогрессировал в этом сезоне

По информации Diario Sport, «Атлетико Мадрид» хочет заполучить Феррана Торреса в обмен на Жоау Феликса.

Диего Симеоне очень нравится Ферран за его выносливость, скорость работы с мячом и завершение. Однако «Барса» отказалась вести переговоры об обмене игрока, хотя это предложение устроит оба клуба с финансовой точки зрения.

Аренда Феликса в «Барсу» рассчитана до конца этого сезона, каталонцы намерены сделать предложение о выкупе его контракта в январе.

Однако окончательное решение по Феликсу оба клуба могут принять не раньше лета. Если португалец продолжит демонстрировать блестящие результаты, стоимость трансфера возрастет.

Феликс и Ферран принесли «Барсе» по 9 голом в этом сезоне.