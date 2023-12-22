Игрок «Барсы» вошел в шорт-лист номинации «игрок месяца» в Ла Лиге до 23 лет вместе с Беллингемом и Кубо

Жулиан Араухо попал в заголовки газет в Ла Лиге.

Мексиканский правый защитник вошел в шорт-лист награды «Игрок месяца U23» в высшем дивизионе Испании. Среди других номинантов - Джуд Беллингем, Такефуса Кубо, Нико Уильямс и Ян Коуто.

Араухо был среди лучших игроков Лас-Пальмаса в играх с Хетафе, Алавесом, Кадисом и Атлетиком в этом месяце. Он продемонстрировал невероятную защиту и при этом хорошо выглядел в атаке.

22-летний футболист играет под руководством Гарсии Пимиенты, который раньше был тренером «Барсы Атлетик». Его команда из Лас-Пальмаса обычно доминирует во владении мячом и выглядит солидно в обороне – только «Реал» пропустил в этом сезоне меньше голов (11), чем команда с Канарских островов (15).

Ожидается, что Жулиан Араухо вернется в Барселону летом. Каталонцы подписали его с «Лос-Анджелес Гэлакси» за 4 миллиона евро в январе.