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Летом «Барселона» отказалась от трансфера Обамеянга. Причина звучит максимально нелепо на фоне результатов каталонцев

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Пьер-Эмерик Обамеянг Пьер-Эмерик Обамеянг
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«Барселона» летом отказалась от возможности повторно подписать Пьер-Эмерика Обамеянга, сообщает Ллуис Мигельсанц из Diario Sport.

Габонец дважды предлагал себя «Барсе» после ухода из клуба летом 2022 года: в январе и летом прошлого года. Зимой это было невозможно из-за правил Ла Лиги, но несколько месяцев назад «блауграна» отказала нападающему, забившему за каталонцев 13 голов в 24 матчах.

В клубе посчитали, что в этом сезоне им не понадобится еще один форвард, тем более что в январе к команде присоединится Витор Роке.

«Барса» положилась на Левандовски и Торреса в качестве атакующей силы, однако в первой половине сезона у команды явные проблемы с реализацией. Поляк даже близко не демонстрирует свой лучший уровень, а Ферран чаще всего начинает матчи на скамейке. Ко всему прочему в аренду ушел Ансу Фати, который иногда играл на позиции нападающего.

В итоге Обамеянг вернулся во Францию и присоединился к «Марселю». Он сразу же стал ключевым игроком команды и уже забил 12 голов и сделал 6 результативных передач в 21 матче.

7 комментариев
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Обамеянг - один из редчайших, действительно отличных, трансферов при Хави! Но его взяли и продали... Ибо он забивал голы и не вписывался в общую картину виденья игры от Хави - гандбольной перепасовки возле штрафной соперника...
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эхх были времена
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Ответ 113k
он отличен для середняка, а не для топа. для топа - потеря времени и места в составе.
А кто еще играет два сезона подряд в ле кроме середняков?
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Ответ Гласящий Истину!
Обамеянг - один из редчайших, действительно отличных, трансферов при Хави! Но его взяли и продали... Ибо он забивал голы и не вписывался в общую картину виденья игры от Хави - гандбольной перепасовки возле штрафной соперника...
как раз сегодня краем глаза видел трансляцию гандбола))) очень наглядная аналогия!
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Ответ 113k
он отличен для середняка, а не для топа. для топа - потеря времени и места в составе.
А где тут разговор про топов был?
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