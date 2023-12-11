Летом «Барселона» отказалась от трансфера Обамеянга. Причина звучит максимально нелепо на фоне результатов каталонцев

«Барселона» летом отказалась от возможности повторно подписать Пьер-Эмерика Обамеянга, сообщает Ллуис Мигельсанц из Diario Sport.

Габонец дважды предлагал себя «Барсе» после ухода из клуба летом 2022 года: в январе и летом прошлого года. Зимой это было невозможно из-за правил Ла Лиги, но несколько месяцев назад «блауграна» отказала нападающему, забившему за каталонцев 13 голов в 24 матчах.

В клубе посчитали, что в этом сезоне им не понадобится еще один форвард, тем более что в январе к команде присоединится Витор Роке.

«Барса» положилась на Левандовски и Торреса в качестве атакующей силы, однако в первой половине сезона у команды явные проблемы с реализацией. Поляк даже близко не демонстрирует свой лучший уровень, а Ферран чаще всего начинает матчи на скамейке. Ко всему прочему в аренду ушел Ансу Фати, который иногда играл на позиции нападающего.

В итоге Обамеянг вернулся во Францию и присоединился к «Марселю». Он сразу же стал ключевым игроком команды и уже забил 12 голов и сделал 6 результативных передач в 21 матче.