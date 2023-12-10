Араухо нарасхват. Защитником «Барсы» интересуется не только «Бавария»

Но в Каталонии спокойны.

Топ-клубы начали серьезную охоту за Рональдом Араухо, одним из ценнейших активов «Барселоны».

В последние сутки активно обсуждалось заявление Флориана Плеттенберга о том, что Томас Тухель лично созвонился с 24-летним защитником и уговаривал его присоединиться к «Баварии» этой зимой. После обнародования этой информации окружение игрока поспешило успокоить СМИ, что он сосредоточен на «Барсе» и никуда не уйдет в январе.

Авторитетный журналист Ферран Мартинес провел свое расследование этой ситуации и поделился результатами с читателями Mundo Deportivo.

«Бавария» действительно готова приложить огромные усилия, чтобы заполучить Араухо. За него готовы заплатить рекордную сумму и серьезно увеличить его зарплату. При этом Рональд уже дал свое твердое «нет» на переход зимой летом, но летом мюнхенцы планируют вернуться за ним.

Деньги не имеют значения для Рональда. Его интересует соревновательная сторона — в нем сильно чувство конкуренции, и он хочет выиграть много титулов.

Защитник понимает, что в «Баварии» он мог бы каждый год бороться за победу в Лиге чемпионов. При этом он видит, что проект «Барсы» амбициозен, и Рональд хочет увидеть, к каким результатам клуб придет в этом сезоне. Он чувствует себя очень хорошо в «блаугране», но ему важно видеть развитие команды.

«Бавария» — не единственный клуб, который интересовался Араухо. Например, «Манчестер Юнайтед» уже общался с игроком, обещая вдвое увеличить его зарплату. Как утверждает Мартинес, фактически, все топ-клубы, кроме «Реала», запрашивали информацию по 24-летнему уругвайцу.

На фоне всего происходящего в «Барсе» не переживают. Там считают нормальным, что Араухо, учитывая его великолепное качество и молодость, получает мощные предложения. В клубе спокойны, потому что у него есть контракт до 2026 года, а сумма выкупа составляет 1 миллиард евро. Кроме того, он является одним из игроков, продление контракта с которыми Деку планирует в следующем сезоне.

Каталонцы признают, что любой может подвергнуться искушению впечатляющими предложениями, но верят, что Рональд останется в клубе надолго.