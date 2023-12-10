В последние несколько недель ходило много слухов о трансфере Рональда Араухо в Баварию».

Однако болельщики каталонцев не верят в такие инсайды, и вот самый залайканный пост фанатов, объясняющий невозможность перехода:

«Араухо мог покинуть «Барселону» бесплатно из-за проблем с регистрацией контракта, но не сделал этого, слухи о «Баварии» – чушь».

Араухо согласовал обновленный контракт с «Барсой» еще в апреле 2022 года, но каталонцы зарегистрировали его в Ла Лиге только в августе этого года – задержка была вызвана финансовым фэйр-плей.

Уругваец мог просто уйти свободным агентом летом 2023 года, так как срок его предыдущего соглашения истек в июне. Но он остался – тогда какой смысл уходить сейчас?