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Звонок Тухеля Араухо – выдумка? Фанаты «Барсы» объяснили, почему защитнику нет смысла уходить сейчас

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В последние несколько недель ходило много слухов о трансфере Рональда Араухо в Баварию».

Однако болельщики каталонцев не верят в такие инсайды, и вот самый залайканный пост фанатов, объясняющий невозможность перехода:

«Араухо мог покинуть «Барселону» бесплатно из-за проблем с регистрацией контракта, но не сделал этого, слухи о «Баварии» – чушь».

Араухо согласовал обновленный контракт с «Барсой» еще в апреле 2022 года, но каталонцы зарегистрировали его в Ла Лиге только в августе этого года – задержка была вызвана финансовым фэйр-плей.

Уругваец мог просто уйти свободным агентом летом 2023 года, так как срок его предыдущего соглашения истек в июне. Но он остался – тогда какой смысл уходить сейчас?

2 комментария
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Никуда Араухо в ближайшее время из Барселоны не уйдёт.
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Благодаря Араухо не пропустили от баварцев 5+ и даже матчи в Классико выиграли, монстр и скала обороны🔥
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