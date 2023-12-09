«В марте «Барса» победила в драматичном класико – спустя 9 месяцев несколько игроков ждут ребенка. Фанаты заметили любопытную деталь
Болельщики «Барсы» предполагают, что после победы над «Реалом» в марте 2023 года несколько игроков каталонцев приняли решение о зачатии ребенка.
Френки де Йонг и Андреас Кристенсен недавно отпраздновали пополнение в своих семьях. Марк-Андре тер Стеген и Рональд Араухо ждут, что это произойдет в ближайшее время.
Матч действительно был особенный – «Барса» перевернула игру после автогола и забила победный на 90+2 минуте. Эта победа серьезно увеличила шансы каталонцев на титул.