Болельщики «Барсы» предполагают, что после победы над «Реалом» в марте 2023 года несколько игроков каталонцев приняли решение о зачатии ребенка.

Френки де Йонг и Андреас Кристенсен недавно отпраздновали пополнение в своих семьях. Марк-Андре тер Стеген и Рональд Араухо ждут, что это произойдет в ближайшее время.

Матч действительно был особенный – «Барса» перевернула игру после автогола и забила победный на 90+2 минуте. Эта победа серьезно увеличила шансы каталонцев на титул.