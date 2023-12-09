FC Barcelona
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«В марте «Барса» победила в драматичном класико – спустя 9 месяцев несколько игроков ждут ребенка. Фанаты заметили любопытную деталь

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Болельщики «Барсы» предполагают, что после победы над «Реалом» в марте 2023 года несколько игроков каталонцев приняли решение о зачатии ребенка.

Френки де Йонг и Андреас Кристенсен недавно отпраздновали пополнение в своих семьях. Марк-Андре тер Стеген и Рональд Араухо ждут, что это произойдет в ближайшее время.

Матч действительно был особенный – «Барса» перевернула игру после автогола и забила победный на 90+2 минуте. Эта победа серьезно увеличила шансы каталонцев на титул.

7 комментариев
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Несколько игроков или их жен?
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Это новости спортса😂
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Ответ Raul14
тот самый отскок со схемой 11-0-0 от Чуви)) Простая победа над Великим Реалом это — титул для игроков фк Нэгрейры! Это доказано))
По последним матчам это должно быть чемпионство, победа над Барсой, для твоей великой фк кабинет, так как даже в трудные времена Барса с лёгкостью обыграла клуба кабинета
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