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Сможет ли лучший защитник «Жироны» Эрик Гарсия сыграть против «Барсы», которой принадлежит?

Эрик Гарсия Эрик Гарсия
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Эрик Гарсия сыграет против «Барселоны» в следующее воскресенье.

Напомним, что «Барселона» отдала Гарсию в аренду «Жироне» в начале сезона по однолетнему контракту. В контракте нет пункта, который помешал бы защитнику сыграть против своего клуба в этом сезоне.

Гарсия стал настоящим открытием после переезда в Жирону, продемонстрировав несколько ярких выступлений, которые вывели каталонский клуб на вершину лиги; по разнице мячей они уступают только «Реалу». 

На данный момент у «Жироны» всего пять сухих игр из 15. Но их защита, в которой Гарсия сыграл 12 раз, редко пропускает больше одного гола за игру. Они выиграли все игры, кроме двух, когда Гарсия был на поле.

 

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