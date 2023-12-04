«Хотел, чтобы «Барса» подписала меня. Я счастлив здесь». Феликс высказался после гола в ворота «Атлектико»

Гол Жоау Феликса в ворота «Атлетико Мадрид» принес победу «Барселоне» в воскресенье.

Общаясь с журналистами после игры, Жоау размышлял о пребывании в составе каталонцев:

«Каждую неделю люди говорят обо мне. Я всегда в центре внимания. Но я не обращаю внимания на то, что они говорят. Здесь, в «Барсе», я работаю над тем, чтобы стать лучшим игроком. Все благодаря помощи клуба и товарищей по команде, которые так хорошо меня приняли».

Я хотел, чтобы «Барса» сделала все возможное, чтобы подписать меня. Я счастлив здесь».

Феликс отметился 8 голами в 17 матчах за клуб с момента прибытия на правах аренды в августе. Заполучить его на постоянной основе будет нелегко, учитывая его цену, но «Барса», как сообщается, готова пойти на все.