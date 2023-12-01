❤️🔥 Девушка Марка Бартры прорекламировала собственный бренд купальников. Такого мы давно не видели 😲
Подруга экс-защитника «Барселоны» Марка Бартры никогда не разочаровывает подписчиков с соцсетях.
Испанская модель устроила эпичный показ новой коллекции собственного бренда GOI.
Бренд уроженки Барселоны занимается купальниками, которые, со слов Джессики, имеют побочный эффект в виде «повышения эго при ношении».
Гойкочеа знает, о чем говорит.
И пусть Марк Бартра уже не в «Барсе», но успешная бизнес-леди по-прежнему ему верна.
Условно мне не нравится автоспорт притом любой, так я на него просто не кликаю и никогда не комментил. Я понимаю что есть поклонники, но я это даже спортом не считаю. А женские сиськи и попы на спортивном сайте это норм, тут подавляющее большинство это парни у которых еще функционирует репродуктивная система.