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❤️‍🔥 Девушка Марка Бартры прорекламировала собственный бренд купальников. Такого мы давно не видели 😲

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Подруга экс-защитника «Барселоны» Марка Бартры никогда не разочаровывает подписчиков с соцсетях.

Испанская модель устроила эпичный показ новой коллекции собственного бренда GOI.

Бренд уроженки Барселоны занимается купальниками, которые, со слов Джессики, имеют побочный эффект в виде «повышения эго при ношении».

Гойкочеа знает, о чем говорит.

И пусть Марк Бартра уже не в «Барсе», но успешная бизнес-леди по-прежнему ему верна.

10 комментариев
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на спортсру такое каждый день и не по разу
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Ответ Mokka Keane
То фанатка Месси там ошеломила интернет, то девушка Бартры прорекламировала свой бренд купальников…Вот скажите пожалуйста, кому не ##### на этих силикованных баб с накаченными жопами на спортивном сайте? Ну пожалуйста, хватит!
То есть ты обратил внимание, открыл, прокомментировал и жалуешься что это никому не нужно? Логики 0.
Условно мне не нравится автоспорт притом любой, так я на него просто не кликаю и никогда не комментил. Я понимаю что есть поклонники, но я это даже спортом не считаю. А женские сиськи и попы на спортивном сайте это норм, тут подавляющее большинство это парни у которых еще функционирует репродуктивная система.
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бренд "Гой"
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Давайте больше Гойки, Спортс! Достойна раскрутки.)
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пэрсик
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"Отродясь такого не бывало, и опять то же самое" (с)
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Всё в рамках тематики Спортс.ру. Одобряем.
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Ответ Andy93
бренд "Гой"
да.
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