❤️‍🔥 Девушка Марка Бартры прорекламировала собственный бренд купальников. Такого мы давно не видели 😲

Подруга экс-защитника «Барселоны» Марка Бартры никогда не разочаровывает подписчиков с соцсетях.

Испанская модель устроила эпичный показ новой коллекции собственного бренда GOI.

Бренд уроженки Барселоны занимается купальниками, которые, со слов Джессики, имеют побочный эффект в виде «повышения эго при ношении».

Гойкочеа знает, о чем говорит.

И пусть Марк Бартра уже не в «Барсе», но успешная бизнес-леди по-прежнему ему верна.