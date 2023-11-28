🎁 «Копим на Мбаппе». Стало известно, сколько «Барселона» заработала за групповой этап ЛЧ
Издание Mundo Deportivo подсчитало, сколько «Барселона» заработала за этот сезон в Лиге чемпионов.
В этом сезоне «Барса» получила €70,55 млн за выступление в Лиге чемпионов. €2,8 млн клуб заработал за вчерашнюю победу над «Порту. €9,6 млн сине-гранатовые получат за выход в плей-офф и €58,15 млн - гарантированная сумма за выступление на групповом этапе.
Фанатам не терпится увидеть результат потраченных средств.
💭 «Можем ли мы позволить себе Москардо на эти деньги в январе?».
💭 «Пожалуйста, купите Субименди».
💭 «Копим на Мбаппе».
💭 «Деньги на Субименди. Я верю в это».
💭 «Новость, которая очень нужна».