🎁 «Копим на Мбаппе». Стало известно, сколько «Барселона» заработала за групповой этап ЛЧ

Издание Mundo Deportivo подсчитало, сколько «Барселона» заработала за этот сезон в Лиге чемпионов.

В этом сезоне «Барса» получила €70,55 млн за выступление в Лиге чемпионов. €2,8 млн клуб заработал за вчерашнюю победу над «Порту. €9,6 млн сине-гранатовые получат за выход в плей-офф и €58,15 млн - гарантированная сумма за выступление на групповом этапе.

Фанатам не терпится увидеть результат потраченных средств.

💭 «Можем ли мы позволить себе Москардо на эти деньги в январе?».

💭 «Пожалуйста, купите Субименди».

💭 «Копим на Мбаппе».

💭 «Деньги на Субименди. Я верю в это».

💭 «Новость, которая очень нужна».