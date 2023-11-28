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🎁 «Копим на Мбаппе». Стало известно, сколько «Барселона» заработала за групповой этап ЛЧ

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Издание Mundo Deportivo подсчитало, сколько «Барселона» заработала за этот сезон в Лиге чемпионов.

В этом сезоне «Барса» получила €70,55 млн за выступление в Лиге чемпионов. €2,8 млн клуб заработал за вчерашнюю победу над «Порту. €9,6 млн сине-гранатовые получат за выход в плей-офф и €58,15 млн - гарантированная сумма за выступление на групповом этапе.

Фанатам не терпится увидеть результат потраченных средств.

💭 «Можем ли мы позволить себе Москардо на эти деньги в январе?».

💭 «Пожалуйста, купите Субименди».

💭 «Копим на Мбаппе».

💭 «Деньги на Субименди. Я верю в это».

💭 «Новость, которая очень нужна».

6 комментариев
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Роман Смолин
ну если Мбаппе переидет в Барсу каким то образом меня уже потом ни что не удивит)))))))
+4
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+4
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Alexlagodny
На коль ряд он Барсе нужен?
+2
0
+2
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ljolik888
Жаль , что не шесть побед будет на групповом этапе . Хотя с такой группой это было возможно . Ну да ладно - главное это выход из группы с первого места и возможность получить более менее проходимого соперника . Дальше будем смотреть , но что очень важно это улучшать игру . Ждём Атлетико и Жирону и тогда посмотрим на шансы в чемпионате . Сейчас , если честно , то они не большие .
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Евсей Пролеткин
не надо Мбаппе
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Rachid
Ответ Alexlagodny
На коль ряд он Барсе нужен?
если только из маркетинговых целей - противовес Беллингему
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