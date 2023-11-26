Педри рассказал, что нужно «Барсе» для победы над «Порту». У команд одинаковое количество очков в группе ЛЧ

После ничьей с «Райо» «Барса» сыграет с «Порту» в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Первая встреча команд закончилась минимальной победой «блауграны».

Автором единственного мяча в той игре стал Ферран Торрес.

Педри рассказал, что нужно «Барсе» для победы над «Порту»:

«Нас ждет тяжелая игра. Соперники в Лиге чемпионов всегда сильны, с ними всегда непросто, но мы должны победить любой ценой. Да, с «Порту» будет тяжело, но я думаю, мы справимся.

Мы должны владеть мячом. Играть на их стадионе для нас было трудно, но теперь мы сыграем дома, у нас будет преимущество хозяев. Мы чувствуем себя очень комфортно, как если бы мы играли на «Камп Ноу». Мы должны использовать преимущества домашней арены и болельщиков.

Я чувствую себя хорошо. Хочу играть больше, хочу восстанавливать свою физическую форму день ото дня. Мы переживаем трудные времена, но мы должны их преодолеть».

Педри пропустил первую встречу с «Порту» из-за травмы. На ответную игру он, безусловно, выйдет.

После четырех туров «Барселона» и «Порту» набрали по 9 очков, но первое место в группе занимает «блауграна».

Каталонцы справятся с соперником?