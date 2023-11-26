Педри рассказал, что нужно «Барсе» для победы над «Порту». У команд одинаковое количество очков в группе ЛЧ
После ничьей с «Райо» «Барса» сыграет с «Порту» в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Первая встреча команд закончилась минимальной победой «блауграны».
Автором единственного мяча в той игре стал Ферран Торрес.
Педри рассказал, что нужно «Барсе» для победы над «Порту»:
«Нас ждет тяжелая игра. Соперники в Лиге чемпионов всегда сильны, с ними всегда непросто, но мы должны победить любой ценой. Да, с «Порту» будет тяжело, но я думаю, мы справимся.
Мы должны владеть мячом. Играть на их стадионе для нас было трудно, но теперь мы сыграем дома, у нас будет преимущество хозяев. Мы чувствуем себя очень комфортно, как если бы мы играли на «Камп Ноу». Мы должны использовать преимущества домашней арены и болельщиков.
Я чувствую себя хорошо. Хочу играть больше, хочу восстанавливать свою физическую форму день ото дня. Мы переживаем трудные времена, но мы должны их преодолеть».
Педри пропустил первую встречу с «Порту» из-за травмы. На ответную игру он, безусловно, выйдет.
После четырех туров «Барселона» и «Порту» набрали по 9 очков, но первое место в группе занимает «блауграна».
Каталонцы справятся с соперником?
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