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Педри рассказал, что нужно «Барсе» для победы над «Порту». У команд одинаковое количество очков в группе ЛЧ

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После ничьей с «Райо» «Барса» сыграет с «Порту» в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Первая встреча команд закончилась минимальной победой «блауграны».

Автором единственного мяча в той игре стал Ферран Торрес.

Педри рассказал, что нужно «Барсе» для победы над «Порту»:

«Нас ждет тяжелая игра. Соперники в Лиге чемпионов всегда сильны, с ними всегда непросто, но мы должны победить любой ценой. Да, с «Порту» будет тяжело, но я думаю, мы справимся.

Мы должны владеть мячом. Играть на их стадионе для нас было трудно, но теперь мы сыграем дома, у нас будет преимущество хозяев. Мы чувствуем себя очень комфортно, как если бы мы играли на «Камп Ноу». Мы должны использовать преимущества домашней арены и болельщиков.

Я чувствую себя хорошо. Хочу играть больше, хочу восстанавливать свою физическую форму день ото дня. Мы переживаем трудные времена, но мы должны их преодолеть».

Педри пропустил первую встречу с «Порту» из-за травмы. На ответную игру он, безусловно, выйдет.

После четырех туров «Барселона» и «Порту» набрали по 9 очков, но первое место в группе занимает «блауграна».

Каталонцы справятся с соперником?

10 комментариев

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samatzakirzyanov
Наверно, в первую очередь, нужна тренерская мысль и тактика хоть какая то, а то без нее снова вату катать будут около ворот
+5
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+5
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svaz
Барсе очевидно нужен новый тренер, и чтобы МаТШ восстановился к матчу. Еслм Марка не будет и победы не видать скорее всего
+2
0
+2
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Rachid
Даже после блеклого матча против Райо - я верю словам и оптимизму Педри - спад Барсы в матче против Порту пройдёт - будет только победа
+3
-2
+1
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Барселона Каталония
Если Хави опять будет экспериментировать тактики игры то ничего хорошего не приведёт, надо ставить боевой состав забивать голы чем больше тем лучше думаю 70 минут смогут на вышем уровне играть игроки Барсы
+1
0
+1
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Michael Chikvashvili
Но что же нужно не сказал Педри, я знаю что скажет Хави, он скажет мы Барса мы должны победить, но хватит ли этого
0
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leo👽
Ответ Пацанчик реальный
Можно подумать рычаг от остальных команд не отлетит!)
знаем мы ваши рычаги в виде ,,перес- судья", три кубка долой, в минус! Болтун!
+1
-1
0
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