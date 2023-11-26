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Хави хвалит игрока «Барсы» и называет его «фундаментальным», хотя он своей игрой недоволен

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Хави назвал Френки де Йонга фундаментальным игроком для клуба. Испанец говорил об этом после вчерашней ничьей с «Райо Вальекано» (1:1) – голландец сыграл в нем спустя 2 месяца отсутствия.

«Долгое отсутсвие Френки де Йонга сказалось, но он выглядел хорошо», - сказал Хави – «Он – фундаментальный игрок для нас. Сегодня мы очень хорошо вводили мяч в игру, и во многом благодаря ему».

Хотя Френки своей игрой недоволен: «Я был не очень хорош сегодня. Не чувствовал себя хорошо».

Нет сомнений, что скоро Де Йонг наберет форму.

1 комментарий

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Rachid
Френки играл хорошо, несмотря на некоторые ошибки - впереди матчи ЛЧ - там он должен показать свой уровень полностью
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+9
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