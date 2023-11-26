Хави хвалит игрока «Барсы» и называет его «фундаментальным», хотя он своей игрой недоволен

Хави назвал Френки де Йонга фундаментальным игроком для клуба. Испанец говорил об этом после вчерашней ничьей с «Райо Вальекано» (1:1) – голландец сыграл в нем спустя 2 месяца отсутствия.

«Долгое отсутсвие Френки де Йонга сказалось, но он выглядел хорошо», - сказал Хави – «Он – фундаментальный игрок для нас. Сегодня мы очень хорошо вводили мяч в игру, и во многом благодаря ему».

Хотя Френки своей игрой недоволен: «Я был не очень хорош сегодня. Не чувствовал себя хорошо».

Нет сомнений, что скоро Де Йонг наберет форму.