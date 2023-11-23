Агуэро вернется в футбол для эпичного матча легенд на стадионе «Интер» Майами. А Месси сыграет?

Недавно КОНМЕБОЛ объявила звездный состав участников выставочного матча с участием легенд южноамериканского футбола: приедует Рональдиньо, Хавьер Дзанетти и даже Карлос Вальдеррама.

Матч всех звезд запланирован на 5 декабря на стадионе «Интер Майами».

Удивительно, но в список попал и бывший игрок «Барселоны» и «Ман Сити» Серхио Агуэро. Напомним, аргентинец ушел из футбола два года назад из-за болезни сердца.

Будет ли играть Лео Месси? Хотя всем и хотелось бы увидеть воссоединение Месси с Диньо и Куном, но в этот раз это исключено.

Лео получил мышечную травму во время матча за сборную и вряд ли вернется на поле до января 2024 года. Тем не менее, матч все равно достоин внимания – только взгляните на эти составы!