FC Barcelona
Блог

Агуэро вернется в футбол для эпичного матча легенд на стадионе «Интер» Майами. А Месси сыграет?

Клубы Клубы
Серхио Агуэро Серхио Агуэро
Барселона Барселона
Манчестер Сити Манчестер Сити
Ла Лига Ла Лига
Интер Майами Интер Майами
Роналдиньо Роналдиньо
ПСЖ ПСЖ
Карлос Вальдеррама
Футбол Футбол

Недавно КОНМЕБОЛ объявила звездный состав участников выставочного матча с участием легенд южноамериканского футбола: приедует Рональдиньо, Хавьер Дзанетти и даже Карлос Вальдеррама.

Матч всех звезд запланирован на 5 декабря на стадионе «Интер Майами».

Удивительно, но в список попал и бывший игрок «Барселоны» и «Ман Сити» Серхио Агуэро. Напомним, аргентинец ушел из футбола два года назад из-за болезни сердца.

Будет ли играть Лео Месси? Хотя всем и хотелось бы увидеть воссоединение Месси с Диньо и Куном, но в этот раз это исключено.

Лео получил мышечную травму во время матча за сборную и вряд ли вернется на поле до января 2024 года. Тем не менее, матч все равно достоин внимания – только взгляните на эти составы!

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий