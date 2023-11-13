Кессиэ веселится в Саудовской Аравии: ивуариец показал новый способ ведения мяча - руками😅😅😅
Почти никто не заметил.
Летом Франк Кессиэ перешел из «Барселоны» в «Аль-Ахли». Каталонский клуб тогда объявил, что сумма трансфера составила 12,5 млн евро.
За год до этого Франк перешел из «Милана» в «Барсу» на правах свободного агента. С каталонцами он выиграл чемпионат и Суперкубок Испании. В 43 матчах за сине-гранатовых ивуариец забил 3 гола, отдал 3 ассиста и получил 6 желтых карточек.
В Саудовской Аравии ивуариец освоился очень быстро - у него уже 4 гола и передача в 13 матчах. Да и помимо голов Франк неплохо веселит местных болельщиков.
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