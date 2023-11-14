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Педри едва не получил травму в матче с «Алавесом» – арбитр не показал красной карточки🚨

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Все перепугались, когда Рубен Дуарте из «Алавеса» врезался в Педри во втором тайме прошедшего матча.

Этот подкат, безусловно, заслуживал красной карточки, но игроку была показана только желтая.

К счастью, Педри избежал травмы, но окончательное решение арбитра показалось болельщикам «Барселоны» спорным.

💭 rins4m4 (Reddit): «Это фол на красную карточку, без вопросов и без VAR».

💭 WeevilishlyHandsome (Reddit): «Мясников приветствуют в Ла Лиге, и судьи ничего с этим не делают. Не важно, совершено ли это нарушение против Педри, Гризманна, Вини, кто угодно — я бы отреагировал одинаково».

💭 itwastimeforrefresh (Reddit): «Во время игры на Педри так часто фолили. Казалось, что после каждого паса ему доставалось».

💭 EpiDeMic522 (Reddit): «К сожалению, это просто такая тактика: если вы не можете их победить, ломайте их».

4 комментария

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Kirill IA
Да там и с Левандовским подозрение на фол последней надежды
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FOOTBALL
Нужно вводить правила. Если игрок умышленно травмировал другого игрокам и если травмированны игрок ушел на месяц 2 или 3, то на такой же срок нужно дисквалифицировать того игрока который травмировал. Если из за травмы игроку придется завершить карьеру то другому нужно закрыть карьеру
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Cristian Turcan
Ответ Гномович!
Респект Дуарте... 140 сантиметрового гави давно должны были наказать за его грязную игру.
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