Педри едва не получил травму в матче с «Алавесом» – арбитр не показал красной карточки🚨

Все перепугались, когда Рубен Дуарте из «Алавеса» врезался в Педри во втором тайме прошедшего матча.

Этот подкат, безусловно, заслуживал красной карточки, но игроку была показана только желтая.

К счастью, Педри избежал травмы, но окончательное решение арбитра показалось болельщикам «Барселоны» спорным.

💭 rins4m4 (Reddit): «Это фол на красную карточку, без вопросов и без VAR».

💭 WeevilishlyHandsome (Reddit): «Мясников приветствуют в Ла Лиге, и судьи ничего с этим не делают. Не важно, совершено ли это нарушение против Педри, Гризманна, Вини, кто угодно — я бы отреагировал одинаково».

💭 itwastimeforrefresh (Reddit): «Во время игры на Педри так часто фолили. Казалось, что после каждого паса ему доставалось».

💭 EpiDeMic522 (Reddit): «К сожалению, это просто такая тактика: если вы не можете их победить, ломайте их».