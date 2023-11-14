«Мы много говорим». Игрок «Барсы» толкнул дерзкую речь в перерыве матча с «Алавесом» – похоже, помогло

Марк-Андре тер Cтеген произнес «агрессивную» речь в перерыве матча с «Алавесом», считает Фернандо Поло из Mundo Deportivo.

«В последние дни мы много говорим, но слова ушли в прошлое – теперь важны факты. И это должно быть видно во втором тайме», – таково было напутствие немца партнерам.

Также стало известно, что Тер Стеген был одним из игроков, кто толкнул речь после поражения от донецкого «Шахтера», наряду с Робертом Левандовски, Рональдом Араухо и Илкаем Гюндоганом.

Во втором тайме матча с «Алавесом» «Барса» играла гораздо лучше. Они более организованно владели мячом и начали тайм с создания множества моментов.

Напомним, Тер Стеген – основной капитан «Барсы» в отсутствие Серджи Роберто.