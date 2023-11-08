Луис Суарес отказывается стареть🦷: уругваец оформил хет-трик за 19 минут в составе «Гремио» 📹

Луис Суарес продолжает феерить в чемпионате Бразилии! В прошедшем матче между «Гремио» и «Ботафого» нестареющий уругваец оформил хет-трик в ворота соперника, когда его команда проигрывала 1:3. Для того, чтобы забить три мяча 36-летнему Луису потребовалось 19 минут!

Давайте насладимся лучшими моментами мастера в прошедшем матче:

Усилиями Суареса «Гремио» занимает вторую строчку в чемпионате Бразилии.