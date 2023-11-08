FC Barcelona
Блог

Луис Суарес отказывается стареть🦷: уругваец оформил хет-трик за 19 минут в составе «Гремио» 📹

высшая лига Бразилия высшая лига Бразилия
Барселона Барселона
Гремио Гремио
Луис Суарес Луис Суарес
Клубы Клубы
Футбол Футбол

Луис Суарес продолжает феерить в чемпионате Бразилии! В прошедшем матче между «Гремио» и «Ботафого» нестареющий уругваец оформил хет-трик в ворота соперника, когда его команда проигрывала 1:3. Для того, чтобы забить три мяча 36-летнему Луису потребовалось 19 минут!

Давайте насладимся лучшими моментами мастера в прошедшем матче:

Усилиями Суареса «Гремио» занимает вторую строчку в чемпионате Бразилии.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий