Мог ли Тер Стеген отбить удар Беллингема? Кажется, не стоит винить немца

Большинство болельщиков и экспертов убеждены, что Марк-Андре тер Стеген допустил ошибку, пытаясь отразить дальний удар Джуда Беллингема.

Так действительно кажется, если мы посмотрим на наиболее повторяющиеся ракурсы.

А как насчет этого?

Во-первых, вид не кажется идеальным, поскольку Андреас Кристенсен пытается заблокировать удар. Даже если немец заметит удар Беллингема, он не сможет точно предугадать его силу и направление, в котором полетит мяч, прежде чем он поднимется в воздух.