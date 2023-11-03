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Мог ли Тер Стеген отбить удар Беллингема? Кажется, не стоит винить немца

Марк-Андре тер Стеген Марк-Андре тер Стеген
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Большинство болельщиков и экспертов убеждены, что Марк-Андре тер Стеген допустил ошибку, пытаясь отразить дальний удар Джуда Беллингема.

Так действительно кажется, если мы посмотрим на наиболее повторяющиеся ракурсы.

А как насчет этого?

Во-первых, вид не кажется идеальным, поскольку Андреас Кристенсен пытается заблокировать удар. Даже если немец заметит удар Беллингема, он не сможет точно предугадать его силу и направление, в котором полетит мяч, прежде чем он поднимется в воздух.

 

 

2 комментария

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Сергей Волошин
Да.Удар получился идеальным.Бил по центру,но мяч начал уходить резко в .сторону. Мяч влетел в ворота недалеко от штанги..Т.е мяч ушел в сторону на 4 метра...Такое поймать невозможно....
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Прошлтт Рооллшг
Нельзя обвинять в этом голе только Тер Стегена. Да удар был берущимся, но очень не простым, так как мяч резко поменял траекторию и Кристенсен закрыл Марку ракурс. Взять можно было, но тяжело. Поэтому это не является грубой ошибкой вратаря.
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