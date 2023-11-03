Мог ли Тер Стеген отбить удар Беллингема? Кажется, не стоит винить немца
Большинство болельщиков и экспертов убеждены, что Марк-Андре тер Стеген допустил ошибку, пытаясь отразить дальний удар Джуда Беллингема.
Так действительно кажется, если мы посмотрим на наиболее повторяющиеся ракурсы.
А как насчет этого?
Во-первых, вид не кажется идеальным, поскольку Андреас Кристенсен пытается заблокировать удар. Даже если немец заметит удар Беллингема, он не сможет точно предугадать его силу и направление, в котором полетит мяч, прежде чем он поднимется в воздух.
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