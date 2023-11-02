FC Barcelona
Блог

«Он рассмеялся»: Айтана Бонмати поделилось шуткой, которую она рассказала Месси за кулисами «Золотого мяча»

Лионель Месси Лионель Месси
Барселона Барселона
Айтана Бонмати
Ла Лига Ла Лига
Клубы Клубы
Интер Майами Интер Майами
Золотой мяч Золотой мяч
Футбол Футбол

На прошедшей церемонии вручения «Золотого мяча» главные индивидуальные награды в женском и мужском футболе получили спортсмены, которые так или иначе связаны с «Барселоной» – Месси и Бонмати.

Хотя Лионель уже несколько лет не выступает за каталонцев, никто не станет отрицать, что аргентинец остается важной частью истории клуба. Айтана же в этом сезоне вместе с женской «блауграной» взяла Лигу чемпионов, чемпионат и Суперкубок страны.

Месси покинул «Барсу» в 2021 году, но сохранил дружеские отношения с Бонмати.

Девушка рассказала журналистам SPORT о беседе, которая состоялась между спортсменами за кулисами «Золотого мяча»:

«Получить «Золотой мяч» вместе с Месси – нечто совершенно особенное для меня. Я сказала ему: «Поздравляю с твоим первым «Золотым мячом». Он рассмеялся! Мы с ним очень близки. Нам удалось поговорить еще и до начала церемонии».

Как пишет COPE, Лапорта хотел сделать общее фото с Лео и Айтаной, но аргентинец категорически отказался. Видимо, отношения Месси с руководством «блауграны» испорчены.

Здорово, что этот конфликт не сказался на общении аргентинца со спортсменами «Барсы».

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий