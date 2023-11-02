«Он рассмеялся»: Айтана Бонмати поделилось шуткой, которую она рассказала Месси за кулисами «Золотого мяча»

На прошедшей церемонии вручения «Золотого мяча» главные индивидуальные награды в женском и мужском футболе получили спортсмены, которые так или иначе связаны с «Барселоной» – Месси и Бонмати.

Хотя Лионель уже несколько лет не выступает за каталонцев, никто не станет отрицать, что аргентинец остается важной частью истории клуба. Айтана же в этом сезоне вместе с женской «блауграной» взяла Лигу чемпионов, чемпионат и Суперкубок страны.

Месси покинул «Барсу» в 2021 году, но сохранил дружеские отношения с Бонмати.

Девушка рассказала журналистам SPORT о беседе, которая состоялась между спортсменами за кулисами «Золотого мяча»:

«Получить «Золотой мяч» вместе с Месси – нечто совершенно особенное для меня. Я сказала ему: «Поздравляю с твоим первым «Золотым мячом». Он рассмеялся! Мы с ним очень близки. Нам удалось поговорить еще и до начала церемонии».

Как пишет COPE, Лапорта хотел сделать общее фото с Лео и Айтаной, но аргентинец категорически отказался. Видимо, отношения Месси с руководством «блауграны» испорчены.

Здорово, что этот конфликт не сказался на общении аргентинца со спортсменами «Барсы».